edición general
13 meneos
12 clics
La Universidad de Málaga cubrirá el 100% de su demanda eléctrica con autoconsumo solar

La Universidad de Málaga cubrirá el 100% de su demanda eléctrica con autoconsumo solar

La Universidad de Málaga cubrirá el 100% de su demanda eléctrica con energía solar, reducirá costes y avanzará hacia un campus totalmente descarbonizado

| etiquetas: universidad de málaga , renovables
10 3 0 K 157 Energias
3 comentarios
10 3 0 K 157 Energias
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo en mi nueva casa voy a poner solar y baterías. Viendo como se están poniendo las cosas, cada vez lo tengo más claro. Cierto es que voy a pillar solo una batería de 16Kwh con un inversor híbrido. Pero al final prefiero pagar libertad y no estar sujeto a los desmanes de unos locos.
5 K 49
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 haces bien
0 K 8
Javi_Pina #3 Javi_Pina
#1 un poco justo para desconectarte totalmente, supongo que seguirás conectado y así evitarás la necesidad de un generador si hay una semana sin sol
0 K 12

menéame