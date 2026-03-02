·
13
meneos
12
clics
La Universidad de Málaga cubrirá el 100% de su demanda eléctrica con autoconsumo solar
La Universidad de Málaga cubrirá el 100% de su demanda eléctrica con energía solar, reducirá costes y avanzará hacia un campus totalmente descarbonizado
universidad de málaga
renovables
Energias
3 comentarios
#1
cenutrios_unidos
Yo en mi nueva casa voy a poner solar y baterías. Viendo como se están poniendo las cosas, cada vez lo tengo más claro. Cierto es que voy a pillar solo una batería de 16Kwh con un inversor híbrido. Pero al final prefiero pagar libertad y no estar sujeto a los desmanes de unos locos.
5
K
49
#2
Don_Pixote
#1
haces bien
0
K
8
#3
Javi_Pina
#1
un poco justo para desconectarte totalmente, supongo que seguirás conectado y así evitarás la necesidad de un generador si hay una semana sin sol
0
K
12
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
