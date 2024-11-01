Unitedhealth busca reunirse con Trump para reconducir su situación

Wall Street Journal que revela que UnitedHealth ha intentado sin éxito establecer contacto directo con Donald Trump. La compañía busca discutir el programa Medicare, que en los últimos meses le ha generado importantes desafíos. Según el medio, el CEO de UnitedHealth, Stephen Hemsley, sostuvo una reunión con Susie Wiles, jefa de campaña del expresidente, con el objetivo de abordar cuestiones clave relacionadas con dicho programa gubernamental de salud.
| etiquetas: trump , unitedhealth , salud , medicare , eeuu
O que dejen a Luiggi terminar el trabajo, ahí ya cuestión de preferencias.