Unipublic 'señalada' antes de la Vuelta Ciclista a España: Invita a un equipo israelí

El boicot promovido desde varios ámbitos contra la presencia de Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista España inquieta a Unipublic.

sotillo
Hijos de puta ¿Cuántos sobres manchados de sangre de niños inocentes vais a guardaros? Malo es ser genocida pero vender tu apoyo es mucho más miserable, espero que tengáis vuestro merecido
perogrullobrrr
La empresa que organiza la vuelta es Unipublic , alguno por internet a compartido la idea de llamar mostrando repulsa al teléfono 912301431. También han compartido un email para solicitar que se aplique boicot [email protected] .
Pasalo
sotillo
#3 Voy a coger la lista de los anuncios y pienso boicotear a todos y cada uno, es una mierda pero si está a mi alcance
Apotropeo
Durante años, la vuelta ciclista , evitaba determinada zona porque les lanzaban chinchetas a su paso.

No quiero decir nada, y ya lo he dicho todo.
:troll:
Black_Txipiron
#2 pues acaba en esa zona el 2 de septiembre, y vete al monte a buscar quién ha sido.
Apotropeo
#5 Lo acabo de mirar...
Correcto
Imag0
#2 Los deportistas sólo están haciendo su trabajo, no tienen porqué llevarse una caída y romperse la cadera o la clavícula por culpa de 4 descerebrados.
Apotropeo
#10 y, precisamente por eso, deberían de vetarlos.
Cómo ya se ha hecho en casos similares
Imag0
#12 Están hablando de lanzar chinchetas.. qué será lo próximo? poner un cable atravesando la carretera?
perogrullobrrr
#13 si pilla al equipo de un país genocida no es mala idea
vicus.
Una bonita manera de cargarse La Vuelta.
sotillo
#1 O de llenarla de banderas palestinas y pasar a decirles cuatro cosas a los de los campos de exterminio, que no se diga
vicus.
#7 Ante tanta ambigüedad institucional, al final obligan a la gente a liarla, A ver cuando se dan cuenta que la peña en su inmensa mayoría, hay encuestas que lo corraboran, no que quiere ver al sionismo ni en pintura.
incontinentiasuma
No entiendo mucho de ciclismo, pero ¿cuántas veces ha corrido un equipo de la Palestina ocupada ilegalmente en la Vuelta Ciclista a España? No parece muy oportuno y sí una provocación.
a69
#11 En el tour de Francia había un equipo de Israel si no recuerdo mal y parece que han silenciado bien todas las protestas
frg
¡Boicot a La Vuelta! Voy a echar la siesta con el culebrón infinito. :-D
