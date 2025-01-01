·
Unipublic 'señalada' antes de la Vuelta Ciclista a España: Invita a un equipo israelí
El boicot promovido desde varios ámbitos contra la presencia de Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista España inquieta a Unipublic.
|
etiquetas
:
boicot
,
israel
,
vuelta
,
ciclista
16 comentarios
#4
sotillo
Hijos de puta ¿Cuántos sobres manchados de sangre de niños inocentes vais a guardaros? Malo es ser genocida pero vender tu apoyo es mucho más miserable, espero que tengáis vuestro merecido
4
K
55
#3
perogrullobrrr
La empresa que organiza la vuelta es Unipublic , alguno por internet a compartido la idea de llamar mostrando repulsa al teléfono 912301431. También han compartido un email para solicitar que se aplique boicot
[email protected]
.
Pasalo
4
K
46
#6
sotillo
#3
Voy a coger la lista de los anuncios y pienso boicotear a todos y cada uno, es una mierda pero si está a mi alcance
3
K
43
#2
Apotropeo
Durante años, la vuelta ciclista , evitaba determinada zona porque les lanzaban chinchetas a su paso.
No quiero decir nada, y ya lo he dicho todo.
3
K
38
#5
Black_Txipiron
#2
pues acaba en esa zona el 2 de septiembre, y vete al monte a buscar quién ha sido.
1
K
19
#8
Apotropeo
#5
Lo acabo de mirar...
Correcto
0
K
9
#10
Imag0
#2
Los deportistas sólo están haciendo su trabajo, no tienen porqué llevarse una caída y romperse la cadera o la clavícula por culpa de 4 descerebrados.
1
K
20
#12
Apotropeo
#10
y, precisamente por eso, deberían de vetarlos.
Cómo ya se ha hecho en casos similares
0
K
9
#13
Imag0
#12
Están hablando de lanzar chinchetas.. qué será lo próximo? poner un cable atravesando la carretera?
1
K
23
#14
perogrullobrrr
#13
si pilla al equipo de un país genocida no es mala idea
1
K
19
#1
vicus.
Una bonita manera de cargarse La Vuelta.
2
K
37
#7
sotillo
#1
O de llenarla de banderas palestinas y pasar a decirles cuatro cosas a los de los campos de exterminio, que no se diga
1
K
22
#9
vicus.
*
#7
Ante tanta ambigüedad institucional, al final obligan a la gente a liarla, A ver cuando se dan cuenta que la peña en su inmensa mayoría, hay encuestas que lo corraboran, no que quiere ver al sionismo ni en pintura.
2
K
35
#11
incontinentiasuma
No entiendo mucho de ciclismo, pero ¿cuántas veces ha corrido un equipo de la Palestina ocupada ilegalmente en la Vuelta Ciclista a España? No parece muy oportuno y sí una provocación.
2
K
28
#15
a69
#11
En el tour de Francia había un equipo de Israel si no recuerdo mal y parece que han silenciado bien todas las protestas
0
K
11
#16
frg
¡Boicot a La Vuelta! Voy a echar la siesta con el culebrón infinito.
0
K
13
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
Pasalo
No quiero decir nada, y ya lo he dicho todo.
Correcto
Cómo ya se ha hecho en casos similares