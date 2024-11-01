edición general
La Unión Europea avanza en su autodestrucción al firmar el acuerdo con Mercosur

Se somete a los intereses de las grandes empresas y abandona las políticas contra la emergencia ambiental y la desigualdad, tras la apuesta por el rearme al servicio de EEUU. Las cifras macroeconómicas suelen estar alejadas de la realidad que viven los ciudadanos de a pié y en este caso concreto porque quienes se ahorrarán esos miles de millones y rentabilizarán sus inversiones son mayoritariamente grandes empresas, mientras que los pequeños agricultores europeos sufrirán la competencia de productos con menos normas fitosanitarias

Supercinexin #2 Supercinexin
Lo que han votado millones de agricultores europeos en España, Francia, Polonia, Netherlands, Deutschland, etcétera etcétera, es ultraderecha de Patriots y derecha de PPE. El Agro es uno de los mayores caladeros de votos de la derecha.

Que disfruten de lo votado y que no me lloren con el tractor de cienmil pavos subvencionado, que yo sólo soy un rojo de mierda. Que le lloren a los políticos que han votado.
#1 Horkid
El rearme, el acuerdo Mercosur, y los Tratados comerciales son ejemplo de cómo los titeres que gobiernan Europa (incluídos PPSOE), gobiernan en contra de la población y para beneficio de multinacionales, supongo que a cambio de compensaciones personales o de los partidos, que no del país o de los ciudadanos europeos
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
La UE esta ya autodestruida, gracias a sus políticas de servilismo a EEUU.
Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
Etiqueta “despilfarro en rearme”
#5 luckyy
Se darán cuenta los agricultores de quienes los defienden o harán como los taxistas: cotar a la ultra derecha y ultraultra derecha?
