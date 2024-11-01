La UME cumple 20 años auxiliando a los españoles en catástrofes como la pandemia, la dana o los incendios forestales

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple el martes 20 años establecida ya como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia en España. En sus 20 años de historia, la UME ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan las operaciones en la pandemia de la Covid-19, las labores para paliar la dana que arrasó localidades valencianas o los incendios forestales de este verano, con las que han logrado el cariño de los españoles. La UME fue creada oficialmente en 2005, mediante acuerdo del Consejo de Ministros,