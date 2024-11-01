edición general
La UME cumple 20 años auxiliando a los españoles en catástrofes como la pandemia, la dana o los incendios forestales

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple el martes 20 años establecida ya como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia en España. En sus 20 años de historia, la UME ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan las operaciones en la pandemia de la Covid-19, las labores para paliar la dana que arrasó localidades valencianas o los incendios forestales de este verano, con las que han logrado el cariño de los españoles. La UME fue creada oficialmente en 2005, mediante acuerdo del Consejo de Ministros,

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y los peperonis estaban en contra porque decían que estaba "politizada" si creación.

Lo que no se dan cuenta es que es la derecha española quien politiza todo al ponerse en contra simplemente por estorbar.
7
themarquesito #2 themarquesito
#1 Recuerdo que la calificaban de "capricho" de Zapatero.
5
#11 luckyy
#2 #1 y ahora son los que más la llaman, los inútiles éstos.
2
makinavaja #5 makinavaja
#1 Los peperonis están en contra de todo lo que hagan los demás: UME, divorcio, aborto, matrimonio homosexual...., pero luego lo usan sin dudarlo....
2
Gry #6 Gry
Ahora que tenemos que gastar pasta obligatoriamente en el Ejercito deberíamos montar también un cuerpo de ingenieros a la americana.

en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Corps_of_Engineers

España no se cuándo perdió la capacidad de que el ejército realizase obras civiles pero me suena haber leído sobre puentes y presas construidas por ellos después de la Guerra Civil (con esclavos republicanos).
0
themarquesito #10 themarquesito
#6 En España está el Arma de Ingenieros, que pertenece al Ejército de Tierra.
0
Gry #16 Gry
#10 Ya, pero que yo sepa no tienen capacidad para construir puentes o embalses.
0
ChatGPT #13 ChatGPT
#12 entonces tiene armas al nivel del resto del ejército, y entrenan con ellas?
0
ChatGPT #8 ChatGPT
En caso de conflicto armado,
Cuál es la labor de la UME? (Pregunta seria)
0
#12 luckyy
#8 son militares antes de todo.
0
#15 Beltza01
#8 No esperes que vayan a salvar civiles. Los civiles son y serán algo secundario.
0
#9 Jodere
#7 Pues para eso estan el :troll:
0
#14 Beltza01
Pues yo sigo diciendo que no tiene sentido que militares hagan labores civiles. Lo mismo digo de los helicópteros de rescate gestionados por cuerpos policiales y militares.
0
Fran_Ramos #3 Fran_Ramos
lastima que en gaza no hay españoles...
0
#4 Jodere
#3 Si hay, donde sacas tu que no hay, están medicos, enfermeras, de ONG y reporteros
1
Fran_Ramos #7 Fran_Ramos
#4 lo digo irónicamente... nene :roll:
0

menéame