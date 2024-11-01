La UME cumple 20 años auxiliando a los españoles en catástrofes como la pandemia, la dana o los incendios forestales

La Unidad Militar de Emergencias (UME) cumple el martes 20 años establecida ya como una de las principales fuerzas de intervención en situaciones de emergencia en España. En sus 20 años de historia, la UME ha llevado a cabo numerosas misiones, pero destacan las operaciones en la pandemia de la Covid-19, las labores para paliar la dana que arrasó localidades valencianas o los incendios forestales de este verano, con las que han logrado el cariño de los españoles. La UME fue creada oficialmente en 2005, mediante acuerdo del Consejo de Ministros,
| etiquetas: ume , catastrofes , pandemia , dana , incendios , ejercito
Lo que no se dan cuenta es que es la derecha española quien politiza todo al ponerse en contra simplemente por estorbar.
en.m.wikipedia.org/wiki/United_States_Army_Corps_of_Engineers
España no se cuándo perdió la capacidad de que el ejército realizase obras civiles pero me suena haber leído sobre puentes y presas construidas por ellos después de la Guerra Civil (con esclavos republicanos).
Cuál es la labor de la UME? (Pregunta seria)