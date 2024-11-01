El último vuelo del Ba: reimaginando el más allá al final de la Antigüedad [Eng]  

Esta estatua nubia de un pájaro ba (Cementerio de Ballana B, Tumba 245; ca. 225-300 d. C.), que fotografié en el Instituto para el Estudio de las Culturas Antiguas de la Universidad de Chicago, pertenece a la fase final de un concepto mortuorio cuyos orígenes se remontan a más de dos mil años atrás, en el antiguo Egipto. Mi investigación reveló su presencia en Nubia —y su repentina desaparición poco después—, lo que ofrece un sorprendente caso de estudio sobre transmisión, adaptación y ruptura cultural. El ba surge por primera vez en el Imperio