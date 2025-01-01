Último adiós en Quintanilla de Flórez a otro héroe del fuego, Jaime Aparicio Vidales, segunda víctima mortal de los incendios en León

La iglesia parroquial de Quintanilla de Flórez, localidad del municipio leonés de Quintana y Congosto (a unos 20 minutos de La Bañeza) acogió este viernes a partir de las 12:30 de la mañana el funeral por el joven Jaime Aparicio Vidales, que perdió la vida este jueves por las graves quemaduras que sufrió el pasado martes en el incendio que asolaba los alrededores de su pueblo.
| etiquetas: quintanilla de flórez , jaime aparicio , incendios , leon
Dejad de morir, lo mejor que podéis hacer ahora es hacer huelga y que arda lo que tenga que arder hasta que os den los medios que necesitáis y merecéis. El enemigo es muy psicópata, y están ganando .
Ojalá que se recuperen y no haya que lamentar más muertes.