edición general
18 meneos
29 clics
Último adiós en Quintanilla de Flórez a otro héroe del fuego, Jaime Aparicio Vidales, segunda víctima mortal de los incendios en León

Último adiós en Quintanilla de Flórez a otro héroe del fuego, Jaime Aparicio Vidales, segunda víctima mortal de los incendios en León

La iglesia parroquial de Quintanilla de Flórez, localidad del municipio leonés de Quintana y Congosto (a unos 20 minutos de La Bañeza) acogió este viernes a partir de las 12:30 de la mañana el funeral por el joven Jaime Aparicio Vidales, que perdió la vida este jueves por las graves quemaduras que sufrió el pasado martes en el incendio que asolaba los alrededores de su pueblo.

| etiquetas: quintanilla de flórez , jaime aparicio , incendios , leon
16 2 0 K 168 actualidad
4 comentarios
16 2 0 K 168 actualidad
#2 NoMeVeas *
Héroes que mueren para salvar la cara de la pésima gestión de los que han provocado que muera y puedan seguir robando. La justicia no esta ni se les espera... Y la gente, vuestra muerte, se la suda, no va a cambiar su voto por haberles defendido su casa de los incendios.

Dejad de morir, lo mejor que podéis hacer ahora es hacer huelga y que arda lo que tenga que arder hasta que os den los medios que necesitáis y merecéis. El enemigo es muy psicópata, y están ganando .
2 K 29
#4 laruladelnorte
Otros seis heridos en distintos incendios que asolan la provincia leonesa y la comunidad en los últimos días continúan recuperándose en distintos hospitales de Castilla y León con quemaduras de distinta consideración, tres de ellos en estado crítico, según el último parte médico facilitado desde la Junta.

Ojalá que se recuperen y no haya que lamentar más muertes.
0 K 10
el-aleman #1 el-aleman *
Esto se está convirtiendo en la DANA de CyL.
{0x1f615}
0 K 10
Solinvictus #3 Solinvictus
#1 pues la culpa al perro y más cotos para vox.
0 K 7

menéame