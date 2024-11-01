Última llamada para la carrera de resistencia Backyard Aranjuez (Madrid) “Only One Race”  

13 de junio el Backyard Aranjuez carrera de ultrafondo, encara su recta final de inscripciones, la prueba más estratégica y exigente de la Comunidad de Madrid. A diferencia de las carreras convencionales, aquí no gana el más rápido, los corredores deben completar un circuito de 6,706 km con 160 metros de desnivel positivo cada hora es una vuelta, hasta que seas el último corredor. Entrenamiento oficial, simulacro entrenamiento gratuita y abierta: Fecha 23 de mayo Vueltas 6 vueltas Distancia Total 40,8 km Desnivel Acumulado 960 m