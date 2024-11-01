UGT reclama a la Junta una “UME civil” que atienda todo tipo de emergencias al margen de los incendios

La Unión General de Trabajadores (UGT) reclamó este lunes a la Junta de Castilla y León una especie de “UME civil”, una unidad especializada que atienda todo tipo de emergencias, no solo incendios forestales, con “personal estable y formado”, una demanda que el sindicato ha realizado “desde hace tiempo”, tal y como señaló el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, Carlos Arenas, quien participó en una rueda de prensa para presentar sus propuestas para un nuevo dispositivo antiincendios en la Comunidad.