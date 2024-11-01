edición general
UGT reclama a la Junta una “UME civil” que atienda todo tipo de emergencias al margen de los incendios

UGT reclama a la Junta una “UME civil” que atienda todo tipo de emergencias al margen de los incendios

La Unión General de Trabajadores (UGT) reclamó este lunes a la Junta de Castilla y León una especie de “UME civil”, una unidad especializada que atienda todo tipo de emergencias, no solo incendios forestales, con “personal estable y formado”, una demanda que el sindicato ha realizado “desde hace tiempo”, tal y como señaló el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, Carlos Arenas, quien participó en una rueda de prensa para presentar sus propuestas para un nuevo dispositivo antiincendios en la Comunidad.

9 comentarios
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Buenísima idea, se le podría llamar "Protección Civil", ¿qué os parece?
efectogamonal #5 efectogamonal
#1 Y repleta de liberados de UGT :hug: {0x1f525}
rob #7 rob
#5 Tantos que el día de la emergencia no habrá nadie.
#2 mam23
civil protecction. queda mas cool
rob #4 rob
No pueden dar más vergüenza.
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Lo mejor es quitar las competencias a las comunidades secuestradas por el PP, ya que han demostrado su incompetencia absoluta.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Que gran idea
Una UME para las emergencias habitacionales!!
O las emergencias lingüísticas!!!!!!!
#6 pirat
Yo me apuntaría a lo contrario, un voluntariado solo para ayudar en incendios cercanos, no para estar de plantón los domingos en las putas carreras ciclistas.
platypu #9 platypu *
Los comegambas viviendo a costa de las subvenciones demostrando que no solo son unos incompetentes sino tambien ignorantes ademas de basuras humanas
