15
meneos
94
clics
La UE ve la incursión rusa "intencionada" y Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN
Varsovia cita al encargado de negocios ruso por la entrada de hasta 19 drones en su espacio aéreo: "Es una provocación a gran escala"
|
etiquetas
:
rusia
,
ue
,
polonia
,
drones
13
2
0
K
152
actualidad
26 comentarios
13
2
0
K
152
actualidad
#15
ddomingo
*
Para aclarar un poquito. Esto no ha sido una patrulla de control aéreo que se ha salido un poco de su zona...
Esto es una estrategia que deliberada y persistente de acoso y provocación para ver los tiempos y las capacidades de reacción de los oponentes. Ver cuanto tiempo tardan, si acuden, que medios usan...
5
K
65
#19
NATOstrófico
#15
Yo lo veo como que Ucrania bloqueó el GPS, tal y como hizo con el avión de la presidencia Europea, y ahora tenemos una sobre actuación de nuestros belicistas dirigentes.
1
K
-1
#22
ddomingo
*
#19
La estrategia rusa de violar espacio aéreo de sus vecinos es constante. Para Finlandia es una constante.
www.eldebate.com/internacional/20250610/finlandia-denuncia-violacion-e
Es una estrategia completamente deliberada que les vale para testear tanto las defensas de otros paises como el compromiso y la voluntad de acción política y militar tanto de los paises como de la OTAn como de la UE.
Sacan la siguiente información: ¿Cuál es la…
» ver todo el comentario
3
K
43
#4
Gry
A ver, de Rusia a Ucrania no pasas por Polonia por accidente.
5
K
61
#6
alpoza
*
#4
"accidentalmente" tienes que pasar si quieres que tus drones entren desde el oeste o tus objetivos en Ucrania estan en esa parte y no te quieres cruzar toda ucrania para llegar... o creemos que los drones salen de Moscú?
0
K
11
#10
ddomingo
#6
Claro y por Bielorusia también...
Dile a Rusia que vas a pasar drones de guerra por su espacio aéreo a ver qué tal se lo toma... NAAA que es solo pasar, que van para otro lado...
2
K
34
#13
alpoza
#10
es que por Bielorrusia si estan pasando... parece que dicen los bielorrusos que Polonia ya sabian que los drones cruzaron desde ucrania hacia Polonia como a la deriva.... no se, muy extraño todo.
1
K
14
#12
Gry
#6
No sería un accidente.
1
K
23
#20
alpoza
#12
Ni idea, si apuras por la frontera bajando por Bielorusia... en 2022 hubo varios "accidentes" de misiles que cayeron en suelo Polaco cerca de la frontera, que al principio dijeron que eran Rusos y luego resultó ser de la defensa Ucraniana.
0
K
11
#8
Dene
#4
si los mandan desde Kaliningrado si pasarían por Polonia...otra cosa es que tenga sentido usar material de ese enclave y no de otras partes de rusia, porque seguramente está mas vigilado desde europa.
1
K
25
#24
arturios
#8
#14
eso he pensado, o desde Kaliningrado (Rusia) o desde Bielorrusia, se te pierde la conexión o algo así y acaban en Polonia, eso si, Europa tiene ganas de una tercera guerra mundial donde saldríamos victoriosos e indemnes contra una superpotencia nuclear que usa chips de lavadora
0
K
11
#14
Aperitx
#4
Han dicho en la radio que los lanzaron de Bielorrusia.
0
K
7
#17
pascuaI
#4
Si van de Rusia a Ucrania y por algún motivo fallan y siguen circulando... ¿no llegan a Polonia?
0
K
7
#3
pitercio
Menos mal que no volaron un oleoducto europeo.
6
K
57
#7
YoSoyTuPadre
*
19 drones no cruzan por error ni desorientación por guerra electrónica, tuveron que atravesar toda la defensa aérea ucraniana, del este al oeste. Iban por algo en Polonia relacionada con la guerra de Ucrania, y posiblemente lo hayan alcanzado, de ahí la pataleta de Polonia. Toca espera para saber más
3
K
45
#1
yopasabaporaqui
Here we go again...
2
K
38
#2
Ripio
La UE tiene que dejar las drogas.
1
K
31
#9
EGraf
#2
estos drones iban a atacar a Ucrania, y, para hacerlo, invadieron la UE... pero claro, es la UE la que tiene que dejar las drogas
4
K
41
#11
haprendiz
#9
estos drones iban a atacar a Ucrania, y, para hacerlo, invadieron la UE...
Yo me esperaría un poco antes de afirmar categóricamente ciertas cosas... Llámalo principio de precaución.
PD: Si se confirma que ha sido así, la cosa se pone (más) fea.
3
K
48
#16
Suigetsu
#9
Se usan atauqes electronicos para manipular el rumbo de los drones. Ya son varios drones ucranianos que han acabado dentro de la UE, y esta vez los ucranianos han desviado drones que han acabado en Polonia.
1
K
30
#25
lameth
#16
Puede que lleves razón.
Ojalá que lleves razón, y se demuestre.
0
K
10
#18
Ripio
#9
Todos los dias los ucranianos se jactan de perturbar electrónicamente más de dos tercios de los drones.
Ni más ni menos.
No veas fantasmas.
Rusia no se va a pillar los dedos atacando mientras pasa por otro país.
0
K
20
#23
Dav3n
#18
No te esfuerces, el relato ya está en marcha, han activado a los bots para la campaña y lo que nos falta ver es si hay huevos o si no es más que otra jugada para justificar el rearme.
Apuesto a lo segundo.
1
K
23
#5
alpoza
El articulo cualo? el que tengo aqui colgado...
¿de verdad quieren seguir con este teatrillo?
1
K
14
#21
veratus_62d669b4227f8
Me resulta bastante llamtivo que yendome a Rusia lo.bien que le.va en el frente, y le muy bien, quiera abrir ahora otro con la OTAN,.vamos que no lemveo ni pies ni cabeza. Dicho esto tambien hay que ser torpe para cometer un error asi,.sines que ha sido un error. Como de costumbre a esperar un par de dias para tener mas informacion de mas.partes.
0
K
7
#26
Ed_Hunter
#21
bueno, Putin tampoco demostró ser muy listo invadiendo Ucrania. Con poner en marcha el NorthSteam 2 y cerrar los gaseoductos que cruzan Ucrania hacía caer el gobierno de Zelenski en un invierno, sin pegar un sólo tiro ni demostrar las carencias del ejército ruso. Pero no, ahora sin gaseoductos, empantanado en una guerra enfangada y peleado con sus vecinos y principales clientes potenciales.
0
K
6
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
