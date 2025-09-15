UE: unidad estratégica o irrelevancia

En Bruselas, pocas expresiones han escalado tan rápidamente como la de “autonomía estratégica”. Europa ha aprendido que no puede depender estructuralmente de actores externos para cuestiones tan sensibles como la defensa, la energía, la tecnología o el acceso a materias primas. En un mundo de competencia imperial la gran desventaja con la que cuenta la UE es que no es un Estado. Lejos de avanzar hacia una UE más soberana y autónoma, lo que se ve en el horizonte es una UE reactiva, dividida y sumida en una total irrelevancia estratégica.