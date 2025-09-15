edición general
UE: unidad estratégica o irrelevancia

En Bruselas, pocas expresiones han escalado tan rápidamente como la de “autonomía estratégica”. Europa ha aprendido que no puede depender estructuralmente de actores externos para cuestiones tan sensibles como la defensa, la energía, la tecnología o el acceso a materias primas. En un mundo de competencia imperial la gran desventaja con la que cuenta la UE es que no es un Estado. Lejos de avanzar hacia una UE más soberana y autónoma, lo que se ve en el horizonte es una UE reactiva, dividida y sumida en una total irrelevancia estratégica.

#1 Pitchford
Dada la ineficacia de los actuales métodos de toma de decisiones en Europa, sobre todo las muchas que requieren unanimidad, quizá se podría recurrir con más frecuencia al método de los referendum suizos. Por lo menos habría un debate público y unas decisiones por democracia directa.
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Lo que opinamos la mayoría de ciudadanos: Si el presidente de turno en USA es idiota y tenemos que contar con nosotros mismos frente a las amenazas imperialistas y fascistas como Rusia, tenemos que gastar e invertir en defensa y prepararnos
Tenemos una buena base con Aribus y otras empresas europeas ya cualificadas para equiparnos
javierchiclana #5 javierchiclana
manzitor #3 manzitor *
Draghi, hagan caso a su informe.
azathothruna #4 azathothruna
Recien empiezan a recibir karma los europedos
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
#4 El mismo karma que te llevaste tú cuando un europedo te quitó la novia
Desear que algo pase, no hace que ocurra
