Los principales políticos europeos observan la guerra contra Irán sin pronunciarse. Son demasiado cobardes para tomar una postura clara contra Trump y Netanyahu(..) Cuando Trump y Netanyahu lanzaron su guerra de agresión, que violó el derecho internacional, Merz y von der Leyen incluso expresaron comprensión hacia ella(..) Solo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla con franqueza: su gobierno no aplaudirá a quienes "prenden fuego al mundo solo porque después aparecen con un cubo".