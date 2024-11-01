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La UE y la guerra en Irán: el fracaso moral de Europa [DEU]

Los principales políticos europeos observan la guerra contra Irán sin pronunciarse. Son demasiado cobardes para tomar una postura clara contra Trump y Netanyahu(..) Cuando Trump y Netanyahu lanzaron su guerra de agresión, que violó el derecho internacional, Merz y von der Leyen incluso expresaron comprensión hacia ella(..) Solo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla con franqueza: su gobierno no aplaudirá a quienes "prenden fuego al mundo solo porque después aparecen con un cubo".

| etiquetas: iran , guerra , trump , netanyahu , unión europea , merz , von der leyen
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1 comentarios
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mmlv #1 mmlv *
Cuando Trump amenazó con aniquilar a todo el país, se escondieron. Cuando finalmente anunció la aniquilación de la civilización iraní, guardaron silencio. Fue un silencio vergonzoso. La UE y su autoproclamada potencia líder, Alemania, fracasaron por completo. Si Estados Unidos e Irán no hubieran declarado un alto el fuego en el último momento, la mayoría de los responsables de la política exterior de la UE se habrían convertido en cómplices tácitos de una guerra apocalíptica de aniquilación

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menéame