La UE, con excepción de Hungría, respalda formar tropas ucranianas dentro de Ucrania tras una eventual tregua

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha anunciado que existe un "amplio apoyo" entre los Estados miembros, salvo Hungría, para trasladar la misión de adiestramiento de militares ucranianos al territorio de Ucrania. La medida se llevaría a cabo siempre y cuando se alcance un alto el fuego o una tregua con Rusia.
No va a haber ninguna tregua y menos para que Ucrania se rearme. Lleva dos años perdiendo gente y material OTAN como si no hubiera un mañana y perdiendo territorio poco a poco (esto no es tan importante como desactivar la capacidad miltar de Ucrania) y Rusia no les va a dar ninguna tregua hasta que se acepten sus condiciones que siguen siendo las mismas que en 2022 (aunque creo que se van a olvidar de más territorios)
De hecho, están a punto de sobrepasar todas las defensas creadas desde 2014 y les quedaría terreno más o menos libre en Dniepetrovsk con defensas improvisadas (no creo que tiren por ahí salvo que quieran ir a por Jerson y Odesa)
Lo que no se es que pinta la UE entrenando a soldados de paises que no forman parte de la UE, aunque entiendo que no es algo exclusivo de Ucrania y lo hacen fuera, asi que sera algo como las tipicas maniobras militares entre aliados.
Yo no pago impuestos para entrenar soldados ucranianos, como mucho, y a pesar de mis deseos, pueden entrenar soldados europeos Y compartir ese know how con soldados de naciones aliadas , porque algo ganaremos nosotros tambien de la experiencia.
"Cuando haya una tregua vamos a aprovechar para adiestrar y rearmar al ejército ucraniano."
O bien que el mensaje que quieren transmitir es
"Como se te curra pactar una tregua vamos a aprovechar para adiestrar y rearmar al ejército ucraniano."
Y pensar en que hacer después de la guerra cuando no se ve como va a ser su final es absurdo
