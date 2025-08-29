La UE, con excepción de Hungría, respalda formar tropas ucranianas dentro de Ucrania tras una eventual tregua

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha anunciado que existe un "amplio apoyo" entre los Estados miembros, salvo Hungría, para trasladar la misión de adiestramiento de militares ucranianos al territorio de Ucrania. La medida se llevaría a cabo siempre y cuando se alcance un alto el fuego o una tregua con Rusia.