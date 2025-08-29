edición general
4 meneos
5 clics
La UE, con excepción de Hungría, respalda formar tropas ucranianas dentro de Ucrania tras una eventual tregua

La UE, con excepción de Hungría, respalda formar tropas ucranianas dentro de Ucrania tras una eventual tregua

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, ha anunciado que existe un "amplio apoyo" entre los Estados miembros, salvo Hungría, para trasladar la misión de adiestramiento de militares ucranianos al territorio de Ucrania. La medida se llevaría a cabo siempre y cuando se alcance un alto el fuego o una tregua con Rusia.

| etiquetas: ue , ucrania , guerra , kaja kallas
3 1 0 K 41 actualidad
11 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Es curioso el mensaje falso que se está enviando a Occidente.

No va a haber ninguna tregua y menos para que Ucrania se rearme. Lleva dos años perdiendo gente y material OTAN como si no hubiera un mañana y perdiendo territorio poco a poco (esto no es tan importante como desactivar la capacidad miltar de Ucrania) y Rusia no les va a dar ninguna tregua hasta que se acepten sus condiciones que siguen siendo las mismas que en 2022 (aunque creo que se van a olvidar de más territorios)

De hecho, están a punto de sobrepasar todas las defensas creadas desde 2014 y les quedaría terreno más o menos libre en Dniepetrovsk con defensas improvisadas (no creo que tiren por ahí salvo que quieran ir a por Jerson y Odesa)
2 K 48
sotillo #8 sotillo
#2 Acaparar las reservas de dinero y poder desmantelar el estado de bienestar para que la gente tenga que trabajar por un plato de arroz mientras ellos se llevan la pasta
0 K 12
cocolisto #3 cocolisto
No se lo creen ni ellos pero por hablar que no quede.La UE,tan irrelevante en Ucrania como en Gaza.
1 K 28
sotillo #9 sotillo
#3 Menos, con su actitud con Gaza está totalmente deslegitimada para hacer o decir nada, Putin podría empezar este invierno a bombardear hospitales, dejarles sin luz ni agua y matar de hambre y frío a un par de ciudades y ni así estaría a la par
1 K 29
Andreham #4 Andreham
No veo el problema que se entrene a soldados en su pais.

Lo que no se es que pinta la UE entrenando a soldados de paises que no forman parte de la UE, aunque entiendo que no es algo exclusivo de Ucrania y lo hacen fuera, asi que sera algo como las tipicas maniobras militares entre aliados.

Yo no pago impuestos para entrenar soldados ucranianos, como mucho, y a pesar de mis deseos, pueden entrenar soldados europeos Y compartir ese know how con soldados de naciones aliadas , porque algo ganaremos nosotros tambien de la experiencia.
1 K 28
sotillo #10 sotillo
#4 Es que si los entrenan fuera ya saben lo que ha pasado
0 K 12
#5 albx
No sé si esta UE tiene muchas luces, creo que no. Le manda el siguiente mensaje a Rusia:
"Cuando haya una tregua vamos a aprovechar para adiestrar y rearmar al ejército ucraniano."
O bien que el mensaje que quieren transmitir es
"Como se te curra pactar una tregua vamos a aprovechar para adiestrar y rearmar al ejército ucraniano."
1 K 17
#11 chavi
Tregua no va a haber.
Y pensar en que hacer después de la guerra cuando no se ve como va a ser su final es absurdo
0 K 14
Asimismov #6 Asimismov *
Rusia no va a consentir fuerzas "europeas" en Ucrania bajo ningún concepto y en caso de ser así, recuperará por la fuerza Odesa y Ucrania pasará a ser territorio valdío. Y muy probablemente China e Irán apoyen esta postura.
0 K 12
antesdarle #1 antesdarle
“Rusia, por su parte, ha negado su responsabilidad en el ataque y ha asegurado que su Ejército nunca ataca infraestructuras civiles.” :shit:
0 K 11
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
Zazis de MNM (febrero-noviembre 2022): Bueno, esto ya esta hecho. Un par de semanas más y los ucranianos serán arrollados por las huestes de la Madre Rusia. Lo que tienen que hacer es rendirse y dejar de dar por el culo. Rusia ha ganado.
Zazis de MNM (noviembre 2022-junio 2024): Pobrecita Ucrania, lo mucho que sufre. Tiene que rendirse. Rusia sólo quiere la paz. Queremos flores y unicornios. ¡La paz! ¡La paz! ¡Putin es un santo varón con la paciencia de un monje taoista que solo…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame