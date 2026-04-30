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La UE entrega a Ucrania ‘un año de sanidad pública española’ para financiar la guerra

El Consejo Europeo endeuda a los europeos comprometiendo otros 90.000 millones de euros mientras los servicios esenciales en los Estados miembros se desmantelan con recortes y desinversión silenciosa; los 90.000 millones comprometidos equivalen a la totalidad del gasto sanitario público anual del Estado español.El destino de los fondos prioriza sostener el complejo militar-industrial frente a las necesidades sociales.La maniobra financiera, que socializa riesgos y privatiza ganancias en manos de un puñado de empresas armamentísticas, profundiza

| etiquetas: despilfarro militar , recortes sociales , ppsoe rearme
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6 comentarios
3 1 1 K 30 actualidad
lawson #3 lawson
Luego sale Merz, Starmet, Macron, etc... diciendo que hay que recortar el estado del bienestar, que ya no se puede permitir eso... etc etc... mientras riegan con millones uno de los gobiernos/estados más corruptos que hay y que ni pertenecen a la EU ni a la OTAN

Será que la mitad (mínimo) de lo que se "da" se pierde por el camino?

Mientras, los casos de corrupcción en el entorno del presidente ilegítimo de Ucrania siguen saliendo sin parar...

Así va Europa...
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#1 tierramar *
Y como no, el PPSOE se han unido para aprobarlo, en contra de Sumar, que también plantea abandonar la OTAN www.meneame.net/m/Hemeroteca/psoe-pp-votan-juntos-aumento-gasto-milita
www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski
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#5 Juantxi
#1 No veo que SUMAR haya hecho grandes presiones para evitarlo.
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#4 Leon_Bocanegra
Turramar, ahora nueva receta, con un 27% más de Boosterfelixcina
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#2 guillersk
Poco me parece
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plutanasio #6 plutanasio
Hay que apuntar que ese dinero está respaldado por los activos en Europa congelados a los pidaras.
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menéame