La UE entrega a Ucrania ‘un año de sanidad pública española’ para financiar la guerra

El Consejo Europeo endeuda a los europeos comprometiendo otros 90.000 millones de euros mientras los servicios esenciales en los Estados miembros se desmantelan con recortes y desinversión silenciosa; los 90.000 millones comprometidos equivalen a la totalidad del gasto sanitario público anual del Estado español.El destino de los fondos prioriza sostener el complejo militar-industrial frente a las necesidades sociales.La maniobra financiera, que socializa riesgos y privatiza ganancias en manos de un puñado de empresas armamentísticas, profundiza
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Será que la mitad (mínimo) de lo que se "da" se pierde por el camino?
Mientras, los casos de corrupcción en el entorno del presidente ilegítimo de Ucrania siguen saliendo sin parar...
Así va Europa...
www.meneame.net/story/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-producir Sánchez firma un convenio para producir armas con Ucrania y una subvención de mil millones al gobierno de Zelenski