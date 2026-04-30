La UE entrega a Ucrania ‘un año de sanidad pública española’ para financiar la guerra

El Consejo Europeo endeuda a los europeos comprometiendo otros 90.000 millones de euros mientras los servicios esenciales en los Estados miembros se desmantelan con recortes y desinversión silenciosa; los 90.000 millones comprometidos equivalen a la totalidad del gasto sanitario público anual del Estado español.El destino de los fondos prioriza sostener el complejo militar-industrial frente a las necesidades sociales.La maniobra financiera, que socializa riesgos y privatiza ganancias en manos de un puñado de empresas armamentísticas, profundiza