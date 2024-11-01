edición general
Multas millonarias por sesgos en la contratación mediante IA: la UE vigila a los «algoritmos jefe»

La normativa prohíbe el uso de IA emocional en entrevistas y exige supervisión humana ante cualquier despido o descarte automatizado

