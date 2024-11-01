UCRANIA | RSF rinde homenaje al fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado en un ataque con drones

Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su profundo pesar por la muerte del fotoperiodista francés Antoni Lallican, asesinado en un ataque con drones rusos mientras cubría la guerra en Ucrania. Su colega ucraniano Georgiy Ivanchenko, del Kyiv Independent, resultó gravemente herido en el mismo ataque. La organización pide una investigación rápida e independiente para esclarecer las circunstancias de este ataque selectivo con drones. Con su muerte, ya son 14 los periodistas asesinados desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.