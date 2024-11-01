Ubisoft se hunde un 35% en bolsa tras confirmar una profunda reestructuración de la compañía

Las acciones de Ubisoft Entertainment llegaban a caer este jueves hasta un 35,5% en la Bolsa de París, después de que la empresa francesa de videojuegos haya anunciado el «reinicio» de su negocio, incluyendo una profunda reorganización y un nuevo modelo operativo, así como la cancelación de seis juegos, entre ellos el remake de Prince of Persia: las Arenas del Tiempo, y una revisión de sus metas de ahorro de costes, así como la revisión de sus previsiones para el ejercicio.