Ubisoft se hunde un 35% en bolsa tras confirmar una profunda reestructuración de la compañía

Las acciones de Ubisoft Entertainment llegaban a caer este jueves hasta un 35,5% en la Bolsa de París, después de que la empresa francesa de videojuegos haya anunciado el «reinicio» de su negocio, incluyendo una profunda reorganización y un nuevo modelo operativo, así como la cancelación de seis juegos, entre ellos el remake de Prince of Persia: las Arenas del Tiempo, y una revisión de sus metas de ahorro de costes, así como la revisión de sus previsiones para el ejercicio.

Druidaferal #2 Druidaferal
Cuando veo un juego visualmente increíble, con personajes epiquisimos y luego veo ubisoft, ya me imagino que es una porquería.
#7 imaginateca
#5 No. Hay que trabajar siempre como si te estuvieran pagando por ello, que es lo ético y lo legítimo. Si trabajas como si estuvieses despedido, lo que va a pasar es que serás despedido.
#10 Galton
#7 No sé, para empezar hablar de ética en el trabajo me parece un exceso e incluso una contradicción en los términos... "Trabajar como si estuvieses despedido" significa que estés atento a posibles ofertas de trabajo... nada es para siempre y mucho menos un trabajo...
#11 imaginateca
#10 Si esa era tu intención con esa frase, mis disculpas. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Si ética y trabajo es una contradicción, entonces estamos bien jodidos. Yo no creo que sea así.
#12 Galton
#11 No hay problema... hablar de ética en el trabajo en un sistema capitalista... donde todo se compra y se vende... y el trabajo es considerado como una mercancía más... es muy complicado...
#8 chocoleches *
El problema de Ubisoft no es de recortar costes, es coger juegos que funcionaron hace años como plantilla, y repetirlos hasta la arcada. Lo que pasó con Telltale pero a cámara lenta.

Muchos de los juegos más exitosos del año pasado vienen de gente que se fue de Ubisoft en su día, no es un problema de talento.

www.3djuegos.lat/playstation/ubisoft-se-desmorona-su-talento-interno-s
karlos_ #14 karlos_
#4 Los insultos te los podrías ahorrar.

Cuando digo eso, me refiero a los lumbreras que toman las decisiones en la empresa. Te cargas tu mejor asset (los trabajadores), dejas de producir el producto que vendes y anuncias que aun vas a recortar mas. Pues blanco y en botella, lo digo bien alto que se jodan todos los que lo unico que saben hacer es recortar por abajo y no tienen nada de ambición.

Como bien comenta #8 muy bien la empresa no lo hacía, pero sus trabajadores si.
#15 imaginateca
#14 Cada palo que aguante su vela. Ya lo he dicho en mi comentario anterior.
Y me reafirmo: cuando alguien se alegra del hundimiento de una empresa y, con ello, del hundimiento de sus trabajadores, o es gilipollas (porque no ha caído en el efecto que produce en los trabajadores) o es un miserable (porque le da igual) o las dos cosas (porque no ha caído y, cuando lo hace, le da igual).
Lamantua #3 Lamantua
Es el mercado…
#4 imaginateca
#1 Habrá despidos. Creadores que se van a ir al paro y que tienen hipotecas, o hijos o las dos cosas. Hay que ser gilipollas, miserable o las dos cosas, para alegrarse de que una empresa se hunda. Pero muy gilipollas o muy miserable. Y que cada palo aguante su vela, ahí queda dicho.
CC: #1, #3
#5 Galton
#4 Hay que trabajar siempre como si estuvieses despedido...
anarion321 #9 anarion321
Go woke, get broke.

La verdad que debo admitir que me molesta mucho lo que hicieron con el Shadows, muchos años queriendo sumergirme en la cultura asiática y estos ponen todo el enfasis en dar protagonismo a un africano y hacer de los malos a los occidentales. Jugar a un videojuego del antiguo Japón que culmina en una batalla final con un portugués mientras suenan tambores africanos.....en fin.
karlos_ #1 karlos_
Ajo y agua
ronko #13 ronko
Habrá que pasarles una pluma de águila por el cuello o cartera mientras les decimos requiescam in pace.
0 K 7
mosfet #6 mosfet
Los que molaban eran los juegos de Infogrames esos que salía el armadillo aquel xD, que tiempos.
