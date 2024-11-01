Ubisoft se hunde un 35% en bolsa tras confirmar una profunda reestructuración de la compañía

Las acciones de Ubisoft Entertainment llegaban a caer este jueves hasta un 35,5% en la Bolsa de París, después de que la empresa francesa de videojuegos haya anunciado el «reinicio» de su negocio, incluyendo una profunda reorganización y un nuevo modelo operativo, así como la cancelación de seis juegos, entre ellos el remake de Prince of Persia: las Arenas del Tiempo, y una revisión de sus metas de ahorro de costes, así como la revisión de sus previsiones para el ejercicio.
Si ética y trabajo es una contradicción, entonces estamos bien jodidos. Yo no creo que sea así.
Muchos de los juegos más exitosos del año pasado vienen de gente que se fue de Ubisoft en su día, no es un problema de talento.
Cuando digo eso, me refiero a los lumbreras que toman las decisiones en la empresa. Te cargas tu mejor asset (los trabajadores), dejas de producir el producto que vendes y anuncias que aun vas a recortar mas. Pues blanco y en botella, lo digo bien alto que se jodan todos los que lo unico que saben hacer es recortar por abajo y no tienen nada de ambición.
Como bien comenta #8 muy bien la empresa no lo hacía, pero sus trabajadores si.
Y me reafirmo: cuando alguien se alegra del hundimiento de una empresa y, con ello, del hundimiento de sus trabajadores, o es gilipollas (porque no ha caído en el efecto que produce en los trabajadores) o es un miserable (porque le da igual) o las dos cosas (porque no ha caído y, cuando lo hace, le da igual).
CC: #1, #3
La verdad que debo admitir que me molesta mucho lo que hicieron con el Shadows, muchos años queriendo sumergirme en la cultura asiática y estos ponen todo el enfasis en dar protagonismo a un africano y hacer de los malos a los occidentales. Jugar a un videojuego del antiguo Japón que culmina en una batalla final con un portugués mientras suenan tambores africanos.....en fin.