UAC patenta el "Dreamliner" ruso, el avión con el que intentará competir en el segmento de fuselaje ancho

La aeronave está diseñada para transportar pasajeros, equipaje y carga en rutas de hasta 13.600 kilómetros, incluyendo operaciones transoceánicas. Esto la posiciona como un competidor directo del Boeing 787-9.
| etiquetas: rusia , aeronaves , patentes , uac
www.aviacionline.com/colapso-industrial-ahogada-por-las-sanciones-la-a
Qué ya hay que ser imbécil para poner los intereses de EEUU por delante de los europeos al grito de "fuck the EU".
También Zazis de MNM: Rusia no es una amenaza para Europa. ¡No tienen ni media leche contra la OTAN!
También Zazis de MNM: ¡Hay que salir de la OTAN ya!
Lo mismo te dicen que si lo nos armamos hasta los dientes van a conquistar hasta Portugal, que te sueltan que son totalmente incapaces de salir adelante.
Qué ya hay que ser imbécil para poner los intereses de EEUU por delante de los europeos al grito de "fuck the EU".
Todos sabemos que te has dado cuenta, como también sabemos que te importa una soberana mierda quedar en evidencia.