UAC patenta el "Dreamliner" ruso, el avión con el que intentará competir en el segmento de fuselaje ancho

La aeronave está diseñada para transportar pasajeros, equipaje y carga en rutas de hasta 13.600 kilómetros, incluyendo operaciones transoceánicas. Esto la posiciona como un competidor directo del Boeing 787-9.

#1 pozz
Un pais, cuya industria solo ha podido entregar un único avion en lo que va de año 2025, dudo que tenga capacidad de competir con nadie a nivel mundial en las próximas décadas.
#5 Leovigildo
#1 Y, sin embargo, ahí los tienes metiéndoles el dedo en la oreja a la OTAN entera. No me lo explico...
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#5 Lo mismo te dicen que si lo nos armamos hasta los dientes van a conquistar hasta Portugal, que te sueltan que son totalmente incapaces de salir adelante.

Qué ya hay que ser imbécil para poner los intereses de EEUU por delante de los europeos al grito de "fuck the EU".
suppiluliuma #9 suppiluliuma
#5 #8 Zazis de MNM: ¡Rusia está derrotando a la OTAN entera en Ucrania!
También Zazis de MNM: Rusia no es una amenaza para Europa. ¡No tienen ni media leche contra la OTAN!
También Zazis de MNM: ¡Hay que salir de la OTAN ya!
#10 Leovigildo
#9 ¿Y qué dicen los gilipollas de MNM?
Cuñado #12 Cuñado
#10 "Zazis".
suppiluliuma #18 suppiluliuma
#12 Por si acaso los administrados de MNM están mirando, quiero dejar claro que el que ha llamado gilipollas a los Zazis de MNM es #12, no yo. :troll:
suppiluliuma #13 suppiluliuma
#10 Tendrás que especificar más. Hay tantos... :troll:
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#13 A falta de argumentos se inventan lo que dicen los demás.
suppiluliuma #17 suppiluliuma *
#16 Efectivamente. Un ejemplo:

Lo mismo te dicen que si lo nos armamos hasta los dientes van a conquistar hasta Portugal, que te sueltan que son totalmente incapaces de salir adelante.

Qué ya hay que ser imbécil para poner los intereses de EEUU por delante de los europeos al grito de "fuck the EU".
MiguelDeUnamano #19 MiguelDeUnamano
#17 Yo no he hecho alusión a nadie, en cambio tu me has citado poniendo palabras en mi boca que jamás he dicho.

Todos sabemos que te has dado cuenta, como también sabemos que te importa una soberana mierda quedar en evidencia.
#15 Klamp
#8 en los intereses de la UE están los de tener fronteras seguras ante agresiones enemigas.
#14 Klamp
#5 ya han llegado hasta Berlín?
cosmonauta #3 cosmonauta
Un brindis al sol.
#6 luckyy
menuda gilipollez de comentario como todos los que envías. No te llamarás alcama, mysto o algo por el estilo?
#7 j-light
#6 No sabe hacer otra cosa que meter gente en el ignore y discutir con sus propios pensamientos.
#11 candonga1
Ya les ha llegado otro cargamento de carritos de golf y de chips de lavadora.
#2 Luiskelele
De la patente a la producción… pues no les queda na.
#4 yarkyark
#2 Vamos, que hicieron una maqueta para la foto.
