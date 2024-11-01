Un turista desafió el peligro y salvó a un perro atrapado en un cañón en Perú

Un acto de valentía se vivió en el Cañón de los Perdidos, en Ica, cuando un hombre decidió intervenir para salvar a un perro que había caído a 50 metros de profundidad dentro de este atractivo natural. Frente a esa situación, el turista descendió para asistirlo, pese al riesgo que implicaba moverse en un área de acceso complejo y con condiciones adversas. El rescate despertó reconocimiento por la decisión del visitante de actuar de inmediato ante una situación que pudo haber terminado de la peor manera.

| etiquetas: perú , ica , cañón , perdidos , perro
tricionide #3 tricionide
impresiona
#5 levante
#3 El tío se la ha jugado.
Escafurciao #1 Escafurciao
Aquí lo habrían multado y con razón.
#6 Pixmac *
Hay cierto peligro pero no parece un lugar súper peligroso. Lo más peligroso es la bajada, que el propio cañón tiene "escalones", así que con un calzado apropiado se puede subir bien (si no fuera así sería imposible subir llevando un perro en uno de los brazos). En todo caso, muy bien por esa persona, que tomó cierto riesgo para rescatar al perrete, el cual puede que fuera de su familia (en el texto no indican nada sobre la procedencia del perro). Si fuera un perro callejero, espero que esa persona lo adopte y así el perrete se puede quedar con alguien que seguro que lo cuidará bien.
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Un imprudente arriesgando la vida de los que hubieran tenido que ir a rescatarlo.
Aiden_85 #4 Aiden_85
#2 Ayer mi madre me contó que un tipo con sobrepeso tuvo una caída con la bici, ella está mal de la espalda y buscó ayuda, al final fueron unos marroquíes (que se tuvo que comunicar con gestos) los que pudieron ayudar a esa persona. Se sentía mal por no poder ayudarla. Y le dije que estaba bien entender sus límites y lo mejor que pudo hacer es buscar a otras personas que si pudieran.
Este caso lo veo igual, la persona que se arriesgó estaba preparada para ello, y se vio capaz. Si lo hago yo, sería una imprudencia grande.
Traspié #7 Traspié
Fe en la humanidad restaurada.
