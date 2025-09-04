edición general
El turismo tampoco funciona y las cifras de la campaña de verano preocupan a los hosteleros

El turismo tampoco funciona y las cifras de la campaña de verano preocupan a los hosteleros

Las organizaciones empresariales del sector están empezando a alertar con el pinchazo que ha experimentado este año la campaña veraniega.

reithor #1 reithor
Seguro que encuentran nuevas formulas para salvar la hostelería.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Si, subir mas los precios y pagar menos a sus trabajadores, esa sera su formula.
LinternaGorri #8 LinternaGorri
#1 se podría, no sé, hacer obras en ciudades y pueblos para ensanchar las aceras y cederles suelo público para que pongan más terrazas. Para comprar armamento y eso seguro que sobra presupuesto público
#3 dsj
Creo que piden subvenciones, o que permitan volver a pagar con un cuenco de arroz y un camastro al servicio
#4 Suleiman
Si se juega la economía una sola carta... Y ahora son los precios, pero dentro de nada sera por el clima.
#10 Leon_Bocanegra
Es el mercado regulándose solo.
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Fuente: libertaddigital (Intereconomia, Jimenez Losantos,...)

Ya veras como para el año que viene los empresarios se piensan mas los precios y, misteriosamente, el turismo vuelve a gastar.
emmett_brown #2 emmett_brown
La burbuja del turismo.
LinternaGorri #9 LinternaGorri
#2 burbuja? Se pueden hacer burbujas de hormigón armado? Porque vaya geta que tienen...
#11 amusgada
libertaddigital, no voy a hacer ni un click. Sólo pensar en cuantos trolleys y VUTs veo salir como setas por mi ciudad y lo invivible que está
#7 Madmaxi
Ya se dijo hace 2 meses, la gallina ha muerto de tanto usarla.

Ahora los turistas quieren nuestra tierra y ya la tienen.
Luca7 #12 Luca7
La gente le echa la culpa a los precios pero el principal culpable es la perdida de poder adquisitivo.

Tenemos una inflación a cumulada desde 2019 del 22% y es la cifra oficial, que no me creo una mierda porque a poco que lleve la economía familiar sabes que todo ha subido en torno al 50 o 70%.
Los salarios, exceptuando el smi que ha subido un 30%, no han subido tanto en por lo que año tras año somos todos más y mas pobres.

Es cuestión de tiempo que el sistema colapse si todo sigue igual.
