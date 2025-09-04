·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9312
clics
Momento en que Vito Quiles se da cuenta de que su padre fue inmigrante
4136
clics
Los modelos insisten: las tormentas podrán ser fuertes entre el lunes y martes
6153
clics
Inquietantes últimas fotos del vuelo 123 de Japan Airlines antes de su trágico accidente en 1985. (ENG)
4114
clics
Gallego y Rey abandonan El Mundo
4314
clics
Escombroidosis: la peligrosa intoxicación por guardar una lata en la nevera
más votadas
486
Eslovenia se planta ante la presencia de Israel en Eurovisión y marca el camino para aplicar sanciones similares a las de Rusia
481
Sánchez responde a Tellado tras decir que "cavarán la fosa" del Gobierno: "Es un insulto a miles de españoles y una apelación encubierta a la violencia"
415
El director del Israel-Premier llama a los solidarios vascos «grupo violento de terroristas»
487
Marea de manifestantes en apoyo a Palestina en Avilés durante la salida de la etapa de La Vuelta
317
Estados Unidos, "muy preocupado" por la desinversión del fondo noruego en Caterpillar (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
34
clics
El turismo tampoco funciona y las cifras de la campaña de verano preocupan a los hosteleros
Las organizaciones empresariales del sector están empezando a alertar con el pinchazo que ha experimentado este año la campaña veraniega.
|
etiquetas
:
turismo
,
crisis
6
0
1
K
60
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
1
K
60
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
reithor
Seguro que encuentran nuevas formulas para salvar la hostelería.
1
K
32
#5
Antipalancas21
#1
Si, subir mas los precios y pagar menos a sus trabajadores, esa sera su formula.
3
K
55
#8
LinternaGorri
#1
se podría, no sé, hacer obras en ciudades y pueblos para ensanchar las aceras y cederles suelo público para que pongan más terrazas. Para comprar armamento y eso seguro que sobra presupuesto público
0
K
11
#3
dsj
Creo que piden subvenciones, o que permitan volver a pagar con un cuenco de arroz y un camastro al servicio
1
K
19
#4
Suleiman
Si se juega la economía una sola carta... Y ahora son los precios, pero dentro de nada sera por el clima.
0
K
14
#10
Leon_Bocanegra
Es el mercado regulándose solo.
0
K
12
#6
Atusateelpelo
Fuente: libertaddigital (Intereconomia, Jimenez Losantos,...)
Ya veras como para el año que viene los empresarios se piensan mas los precios y, misteriosamente, el turismo vuelve a gastar.
0
K
11
#2
emmett_brown
La burbuja del turismo.
0
K
10
#9
LinternaGorri
#2
burbuja? Se pueden hacer burbujas de hormigón armado? Porque vaya geta que tienen...
0
K
11
#11
amusgada
libertaddigital, no voy a hacer ni un click. Sólo pensar en cuantos trolleys y VUTs veo salir como setas por mi ciudad y lo invivible que está
0
K
7
#7
Madmaxi
Ya se dijo hace 2 meses, la gallina ha muerto de tanto usarla.
Ahora los turistas quieren nuestra tierra y ya la tienen.
0
K
6
#12
Luca7
La gente le echa la culpa a los precios pero el principal culpable es la perdida de poder adquisitivo.
Tenemos una inflación a cumulada desde 2019 del 22% y es la cifra oficial, que no me creo una mierda porque a poco que lleve la economía familiar sabes que todo ha subido en torno al 50 o 70%.
Los salarios, exceptuando el smi que ha subido un 30%, no han subido tanto en por lo que año tras año somos todos más y mas pobres.
Es cuestión de tiempo que el sistema colapse si todo sigue igual.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ya veras como para el año que viene los empresarios se piensan mas los precios y, misteriosamente, el turismo vuelve a gastar.
Ahora los turistas quieren nuestra tierra y ya la tienen.
Tenemos una inflación a cumulada desde 2019 del 22% y es la cifra oficial, que no me creo una mierda porque a poco que lleve la economía familiar sabes que todo ha subido en torno al 50 o 70%.
Los salarios, exceptuando el smi que ha subido un 30%, no han subido tanto en por lo que año tras año somos todos más y mas pobres.
Es cuestión de tiempo que el sistema colapse si todo sigue igual.