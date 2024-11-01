edición general
7 meneos
11 clics
Tumbas etruscas accesibles en un portal digital (ENG)

Tumbas etruscas accesibles en un portal digital (ENG)

Imagina entrar en una tumba de 2500 años de antigüedad sin moverte del sofá. Mediante tecnología digital avanzada, investigadores suecos han documentado y visualizado casi 280 tumbas etruscas en Italia. El resultado es un nuevo portal digital que abre este patrimonio cultural a académicos, estudiantes y el público de todo el mundo. Los escaneos 3D permiten a las personas que nunca han podido viajar a estos sitios o descender a las cámaras experimentarlos y extraer nuevos datos por primera vez.

| etiquetas: etruscos , tumbas , portal digital
6 1 0 K 83 tecnología
sin comentarios
6 1 0 K 83 tecnología

menéame