Tumbas etruscas accesibles en un portal digital (ENG)

Imagina entrar en una tumba de 2500 años de antigüedad sin moverte del sofá. Mediante tecnología digital avanzada, investigadores suecos han documentado y visualizado casi 280 tumbas etruscas en Italia. El resultado es un nuevo portal digital que abre este patrimonio cultural a académicos, estudiantes y el público de todo el mundo. Los escaneos 3D permiten a las personas que nunca han podido viajar a estos sitios o descender a las cámaras experimentarlos y extraer nuevos datos por primera vez.