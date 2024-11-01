·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7242
clics
Hablemos de crímenes por motivaciones ideológicas en EEUU usando las estadísticas
6439
clics
Así habla Ayuso cuando no tiene pinganillo. Tropiezo intelectual
5183
clics
El vídeo de Guillermo Fesser en 'El Intermedio' explicando quién era Charlie Kirk
5240
clics
Tellado lo ha vuelto a hacer
4540
clics
El vídeo del ministro Carlos Cuerpo hablando en un perfecto japonés a un grupo de inversores durante su visita a Tokio
más votadas
459
"Nos dejamos de rodeos": un ex jefe de las FDI confirma que las bajas en Gaza superan las 200.000 [EN]
396
Recuperan este tuit de Ayuso del año 2016: "Hacienda somos todos y quien defrauda a Hacienda, lo hace a toda España"
629
Un ex primer ministro de Francia (Dominique de Villepin) se rinde ante el papel de España en el genocidio de Gaza: “Salva el honor de Europa”
541
La Asamblea General de la ONU aprueba por amplia mayoría un texto en favor de crear un Estado palestino
325
Cancelada la conferencia de la embajadora israelí Dana Earlich en Bilbao
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
76
clics
Tucker Carlson y la derecha woke (Eng)
El mensaje era claro: no queremos discutir sobre esto y si sigues insistiendo en el tema no volverás al mayor programa de Estados Unidos. No hay nada malo en todo esto.
|
etiquetas
:
tucker carlson
,
woke
,
derecha woke
3
1
1
K
42
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
42
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
No es la primera vez que llaman a Tucker Carlson woke de derechas
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum
4
K
78
#2
comadrejo
*
#1
Que se mueva en papamovil, que a la minima se lo tronchan.
0
K
12
#7
DobleCapital
#1
Creo que hay bastante de cierto en que Carlson no busca la verdad. Pero este artículo es muro de pago.
0
K
7
#5
cocolisto
#0
,al menos reséñalo como hemeroteca así la vergüenza será menor
0
K
20
#3
cunaxa
¿ Esto es una mierda de envío o no ?
0
K
6
#4
carakola
#3
Actualidad no es, es un artículo con más de un año.
#0
Que ha estado rebuscando sobre la tontería de la derecha woke que utilizan los belicistas proguerra de Ucrania
1
K
37
#6
suppiluliuma
*
#4
En efecto, Carlson
fue utilizado por Putin
, belicista proguerra de Ucrania.
0
K
11
#8
DobleCapital
#3
Es un muro de pago.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/faccion-antiisraeli-proirani-derecha-perdio-trum