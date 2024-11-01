edición general
El tsunami que salvó a una ciudad griega de la invasión persa

Muchas ciudades de Calcídica se habían sometido a Persia, pero una ciudad en particular se negó a hacerlo: Potidea...En el 479 a. C., los persas avanzaron hacia la ciudad, acamparon y esperaron, esperando la rendición o una oportunidad para asaltarla. El momento decisivo llegó cuando los persas notaron una marea baja inusualmente baja. Heródoto destaca que el mar se retiró más lejos que nadie había visto antes. Una amplia extensión de lecho marino quedó repentinamente expuesta.

