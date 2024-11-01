Trump es xenofóbico y paranóico y es demasiado viejo para cambiar su forma de pensar [ENG]

Como la Unión Soviética en sus últimos días, Estados Unidos se ha convertido en una gerontocracia. Joe Biden abandonó la Casa Blanca a los 82 años. Donald Trump cumplirá 80 años en junio, sin duda para ser marcado con gran pompa y ceremonia. Tendrá 82 años cuando se le espere dejar el cargo. Ronald Reagan tenía 75 años y estaba fracasando cuando se estalló Irán-Contra en 1986, aparentemente en las primeras fases de la demencia. Todos los presidentes, jóvenes y mayores, cometen errores en política exterior. Pero los más antiguos no solo suelen p