¿Trump tiene un problema de salud? Usa IA para disimular  

Donald Trump se presentó de una forma muy extraña el 11-S y luego usó inteligencia artificial para hacer declaraciones sobre el asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué está pasando realmente? ¿Trump está enfermo y están usando deepfakes para ocultarlo? ¿O simplemente no le importó lo suficiente como para grabar el mensaje él mismo? Vivimos en una distopía donde el presidente usa IA para avivar las tensiones civiles. El futuro que temíamos ha llegado.