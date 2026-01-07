Trump prohibirá a los grandes inversores institucionales comprar viviendas unifamiliares

«El sueño americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas».

"Durante mucho tiempo, comprar y poseer una vivienda fue considerado el pináculo del Sueño Americano. Era la recompensa por trabajar duro y hacer lo correcto, pero ahora, debido a la Inflación Récord causada por Joe Biden y los Demócratas en el Congreso, ese Sueño Americano está cada vez más fuera del alcance de demasiadas personas, especialmente de los estadounidenses más jóvenes. Es por esa razón, y mucho más, que estoy tomando medidas inmediatas para prohibir que los grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares, y pediré al Congreso que lo codifique. Las personas viven en casas, no las corporaciones. Discutiré este tema, incluyendo más propuestas de Vivienda y Asequibilidad, y más, en mi discurso en Davos dentro de dos semanas."

Via el instagram de la casa blanca: www.instagram.com/p/DTOAk8HjsV4/