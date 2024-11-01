Trump pidió a las fuerzas especiales de EEUU que planeen la invasión de Groenlandia, se enfrenta a la resistencia de los generales (ING)

Trump ordenó al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) que redactara un plan de invasión de Groenlandia. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto ha rechazado, argumentando que cualquier operación de este tipo sería ilegal y carecería de aprobación del Congreso. “Los generales piensan que el plan de Groenlandia de Trump es loco e ilegal”, dijo una fuente diplomática. “Están tratando de desviarlo con otras operaciones militares importantes [interceptar barcos rusos o atacar Irán]. Dicen que es como lidiar con un niño de cinco años”.