Trump pidió a las fuerzas especiales de EEUU que planeen la invasión de Groenlandia, se enfrenta a la resistencia de los generales (ING)

Trump ordenó al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) que redactara un plan de invasión de Groenlandia. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto ha rechazado, argumentando que cualquier operación de este tipo sería ilegal y carecería de aprobación del Congreso. “Los generales piensan que el plan de Groenlandia de Trump es loco e ilegal”, dijo una fuente diplomática. “Están tratando de desviarlo con otras operaciones militares importantes [interceptar barcos rusos o atacar Irán]. Dicen que es como lidiar con un niño de cinco años”.
El ejército de EEUU siempre que ha intervenido fuera de su país ha sido única y exclusivamente para defender los intereses económicos de las grandes compañías norteamericanas.
El general Butler, el militar más condecorado de EEUU :
"Tras retirarse, se convirtió en un feroz crítico de esta política exterior, denunciando el militarismo estadounidense como un negocio lucrativo para las élites financieras en su libro "La guerra es un negocio".
Pero es que Trump no es un político, es un tarado narcisista completamente desacoplado de la realidad. No le basta con conseguir lo que quiere, tiene que hacerlo además humillando a la otra parte.
el peligro es que la extrema derecha alla y mundial tome mas poder , esos son una lacra terrible
Me parecen generosos con la edad
#1 Tiene 79 años y da muchas muestras de demencia (incluso teniendo en cuenta que nunca ha sido una persona precisamente brillante). JD Vance lo mismo le pega un empujoncito por las escaleras y acepta a regañadientes ser el siguiente empaquetador.
Supongo que de aquí a 3 años los demócratas presentarán a un Señor Potato desconocido e incapaz de hilar 3 frases sin mearse encima y saldremos de dudas, si no la espicha el tarado mayor antes.
Yo diría que las rabietas sin sentido son más de cuando tienen 2 años
Los generales preguntaran ¿Cual es el plan? ¿Que hacemos despues de alzar la bandera? ¿Disparamos a los civiles que vengan a bajarla? Cri cri cri...
Esperemos que los contrapesos de EEUU a un tonto mandando sean mejores. Aunque lo dudo.
PD: Todo apunta a que entretengan al viejo pacifista haciendo todas las que tienen.pendientes. Irán, Cuba, etc.