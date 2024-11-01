edición general
32 meneos
88 clics
Trump pidió a las fuerzas especiales de EEUU que planeen la invasión de Groenlandia, se enfrenta a la resistencia de los generales (ING)

Trump pidió a las fuerzas especiales de EEUU que planeen la invasión de Groenlandia, se enfrenta a la resistencia de los generales (ING)

Trump ordenó al Comando Conjunto de Operaciones Especiales (JSOC) que redactara un plan de invasión de Groenlandia. Sin embargo, el Estado Mayor Conjunto ha rechazado, argumentando que cualquier operación de este tipo sería ilegal y carecería de aprobación del Congreso. “Los generales piensan que el plan de Groenlandia de Trump es loco e ilegal”, dijo una fuente diplomática. “Están tratando de desviarlo con otras operaciones militares importantes [interceptar barcos rusos o atacar Irán]. Dicen que es como lidiar con un niño de cinco años”.

| etiquetas: trump , ejercito , plan , invasión , groenlandia , resistencia , generales
26 6 0 K 427 actualidad
23 comentarios
26 6 0 K 427 actualidad
Comentarios destacados:        
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Imagina que te unes al ejercito para defender a tu país, y acabas practicando el noble arte de la piratería, todo para beneficio de grandes corporaciones. Normal que se mosqueen.
4 K 60
#15 unocualquierax
#6
El ejército de EEUU siempre que ha intervenido fuera de su país ha sido única y exclusivamente para defender los intereses económicos de las grandes compañías norteamericanas.
El general Butler, el militar más condecorado de EEUU :
"Tras retirarse, se convirtió en un feroz crítico de esta política exterior, denunciando el militarismo estadounidense como un negocio lucrativo para las élites financieras en su libro "La guerra es un negocio".
4 K 50
Jointhouse_Blues #16 Jointhouse_Blues
#15 Doy por hecho que eso lo conoce todo el mundo. Estaba siendo irónico.
0 K 12
themarquesito #12 themarquesito
#11 Parece que entre los demócratas quien ya está básicamente haciendo campaña para 2028 es Gavin Newsom, el gobernador de California.
3 K 53
Meneanauta #18 Meneanauta
#12 Tiene sentido, Gavin dejará de ser gobernador en enero de 2027, tras completar dos mandatos consecutivos.
0 K 15
#22 trasparente
#12 A ese le he oído decir algunas cosas sensatas, y también algunas chorradas. Pero qué le vamos a hacer, es usano y el nivel es el que es. No se puede esperar mucho más de los genes heredados de los tarados del Myflower. En cualquier caso mejoraría mucho lo que hay ahora.
0 K 7
paleociencia #23 paleociencia
#12 y es un fiel representante de lo peor de los demócratas afiliados a las empresas. Sería una oportunidad perdida de mandar el péndulo un poco más lejos. Eso suponiendo que habrá elecciones de verdad y no un paripé.
1 K 30
CerdoJusticiero #9 CerdoJusticiero
#7 Eso pienso yo: con lo fácil que habría sido camelarse a los daneses y al resto de países nórdicos, que tienen al lado al fascista de Putin dando por saco, y petar Groenlandia de bases militares a cambio de un chorro de pasta y poco más. :palm:

Pero es que Trump no es un político, es un tarado narcisista completamente desacoplado de la realidad. No le basta con conseguir lo que quiere, tiene que hacerlo además humillando a la otra parte.
3 K 41
Fj_Bs #13 Fj_Bs *
#9 es un tarado narcisista Y mas cosas mente loca , no sabe ni como esconder los archivos Epstein{shit}
el peligro es que la extrema derecha alla y mundial tome mas poder , esos son una lacra terrible
0 K 8
jonolulu #5 jonolulu
"Es como lidiar con un niño de cinco años"

Me parecen generosos con la edad
1 K 33
#2 UNX
Trump no conoce la palabra ilegal.
2 K 30
#1 username
Los generales aun piensan que este es el último mandato de Trump jajajaja que pardillos
4 K 29
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
No sé si será cierto o no, pero desde luego resulta perfectamente creíble.

#1 Tiene 79 años y da muchas muestras de demencia (incluso teniendo en cuenta que nunca ha sido una persona precisamente brillante). JD Vance lo mismo le pega un empujoncito por las escaleras y acepta a regañadientes ser el siguiente empaquetador.
8 K 118
Fj_Bs #7 Fj_Bs *
#3 van a malgastar miilones y congelarse los timbales{lol} , cuando no hay emergencia alguna, sera mas facil , señor bOCAZA TRUMP , poner mas bases militares y darles cash a Dinamarca que los cojera rapido , este Chiflado cada dia dice algo sin sentido
1 K 19
themarquesito #10 themarquesito
#3 JD podría ser aún peor, es una hechura de Peter Thiel
1 K 36
CerdoJusticiero #11 CerdoJusticiero
#10 Eso me temo yo. Parece algo más inteligente (fácil) y todavía más acomplejado (difícil) que Trump.

Supongo que de aquí a 3 años los demócratas presentarán a un Señor Potato desconocido e incapaz de hilar 3 frases sin mearse encima y saldremos de dudas, si no la espicha el tarado mayor antes.
0 K 11
#20 username
#3 te refieres a Trump padre no? :troll:
0 K 10
#21 username
#8 como a #20 te refieres a Trump padre no? :troll:
0 K 10
antesdarle #8 antesdarle
#1 está bastante senil para tener 79 años, este no llega a los 90 ni rezando, así que es muy probable que sea su último mandato y eso si no estira la pata antes
0 K 13
Connect #14 Connect
Buscar entretener a este demente con algo tan bestia como atacar a un país, en este caso Irán, da imagen de lo que piensa esta gente del planeta. Un sitio donde crear una guerra es un mero 'entretenimiento'
1 K 26
Don_Pixote #4 Don_Pixote
“ Dicen que es como lidiar con un niño de cinco años”

Yo diría que las rabietas sin sentido son más de cuando tienen 2 años
1 K 16
johel #17 johel *
Pero que invasion, si solo tienen que coger una bandera de la base militar y plantarla en el ayuntamiento.
Los generales preguntaran ¿Cual es el plan? ¿Que hacemos despues de alzar la bandera? ¿Disparamos a los civiles que vengan a bajarla? Cri cri cri...
0 K 10
#19 Kuruñes3.0 *
Recuerdo las caras de los viejos {0x1f415} de la guerra excomunistas de Vladimir cuando anunció la invasion. Todos con cara de funeral y ni uno se atrevió a decir nada.
Esperemos que los contrapesos de EEUU a un tonto mandando sean mejores. Aunque lo dudo.

PD: Todo apunta a que entretengan al viejo pacifista haciendo todas las que tienen.pendientes. Irán, Cuba, etc.
0 K 7

menéame