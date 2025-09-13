Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado imponer sanciones "de calado" a Rusia a cambio de que todos los países de la OTAN interrumpan de inmediato la compra de petróleo ruso. Además, ha instado a los países de la Alianza a imponer aranceles del 50-100 por ciento a China igualmente como forma de presión para conseguir el fin de la guerra en Ucrania.