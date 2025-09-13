Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado imponer sanciones "de calado" a Rusia a cambio de que todos los países de la OTAN interrumpan de inmediato la compra de petróleo ruso. Además, ha instado a los países de la Alianza a imponer aranceles del 50-100 por ciento a China igualmente como forma de presión para conseguir el fin de la guerra en Ucrania.
Es mas, estoy seguro que el tema de las inversiones europeas en USA viene porque no han podido negociar el precio que ellos querían.
Yo creo que no. Se acordó comprar 600 mil millones de dólares en Energía. No se sabe cuántos barriles/ metros cúbicos de petróleo/ gas se van a entregar a cambio de ese dinero.
Y es caro porque el gas de fracking cuesta mas sacarlo que el gas ruso y ademas transportarlo por barcos es mucho mas caro que traerlo por un tubo.
Si, la UE es un nido de traidores y cobardes.
es.wikipedia.org/wiki/West_Texas_Intermediate
www.realinstitutoelcano.org/comentarios/el-futuro-del-gas-natural-licu
LA UE pelea según las indicaciones que le dan los países.
www.swissinfo.ch/spa/alemania-y-francia-piden-a-la-ue-un-acuerdo-rápi
Si, es posible obtener diesel usando gas pero el proceso es mucho más costoso y no tiene ni de lejos el rendimiento que tienen los petróleos convencionales.
Y está Europa como para andar malgastando energía.
Así que no, no es tan sencillo como decir "ale, se lo compramos todo a los yankees".
Europa seguirá comprando gas y petroleo ruso porque no le queda otra, así de simple. Y Trump lo sabe perfectamente, por eso está diciendo "Queréis sanciones al crudo ruso? Pues dejad de comprar y luego hablamos, vasallos".
Por eso siguen comprando petróleo y gas a gogó a través de terceros.
A lo mejor Putin está a sueldo de Trump
¿Y esto lo sabes tú pero no lo saben los dirigentes europeos?
Desde luego Menéame está lleno de genios
It's a trap!
No, los países OTAN que siguen comprando recursos petrolíferos a Rusia es porque no tienen otra opción, ya bien recortaron. Trump sabe perfectamente lo que dice y pone una pelota en el tejado de la UE que sabe perfectamente que no pueden cumplir
Respecto a los hidrocarburos, la magia no existe y que sepamos el consumo, lejos de menguar, aumenta.