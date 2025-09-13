edición general
Trump ofrece imponer sanciones de calado a Rusia si todos los países de la OTAN cesan la compra de petróleo ruso

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha planteado imponer sanciones "de calado" a Rusia a cambio de que todos los países de la OTAN interrumpan de inmediato la compra de petróleo ruso. Además, ha instado a los países de la Alianza a imponer aranceles del 50-100 por ciento a China igualmente como forma de presión para conseguir el fin de la guerra en Ucrania.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Querrá que se lo compren a EEUU mas caro, cuando ellos lo están comprando en Rusia barato.
8
sxentinel #3 sxentinel
#1 Europa ya acordado comprárselo a EEUU. Europa ya le estaba comprando petroleo a EEUU antes del acuerdo de los aranceles. No sabemos el precio al que han quedado comprárselo. Si es bajo puede ser un buen trato para Europa.
1
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 No creo que si lo compran a EEUU estando Trump sea mas barato que el Ruso que compran ellos.
2
sxentinel #9 sxentinel
#7 Economía de escala, si toda la UE compra a la vez el gas para llenar sus reservas, ya te digo yo que excesivamente caro no va a salir.

Es mas, estoy seguro que el tema de las inversiones europeas en USA viene porque no han podido negociar el precio que ellos querían.
0
Andreham #16 Andreham
#9 Si te ofreces a dejar de comprar a otro proveedor, ¿por qué iba a bajar precios? Tú mismo estás diciendo que no vas a comprarle a la competencia, así que puede ponerte el precio que le salga de los huevos.
2
sxentinel #17 sxentinel
#16 Porque los proveedores son limitados y al final escojo la mejor oferta. No todos los países pueden enviar barcos a rellenar mis depositos.
1
security_incident #19 security_incident
#17 Que mejor oferta vas a escoger si estás obligado a comprarle a un proveedor específico?
0
sxentinel #21 sxentinel
#19 Es que no estaban obligados hasta que cerraron el trato.
0
security_incident #22 security_incident
#21 Pero de eso estáis hablando no? Tú estás argumentando que Estados Unidos va a vender el gas a a buen precio para Europa porque se van a juntar todos a comprarle?
Yo creo que no. Se acordó comprar 600 mil millones de dólares en Energía. No se sabe cuántos barriles/ metros cúbicos de petróleo/ gas se van a entregar a cambio de ese dinero.
0
Veelicus #14 Veelicus
#3 No es bajo, es caro, ademas no es petroleo, es gas.
Y es caro porque el gas de fracking cuesta mas sacarlo que el gas ruso y ademas transportarlo por barcos es mucho mas caro que traerlo por un tubo.
Si, la UE es un nido de traidores y cobardes.
4
#23 Dav3n
#15 El LTO (light tight oil, más conocido como shale oil) del fracking no sirve para refinar algo tan vital como el diesel y ahí radica el problema del "crudo" yankee.

Si, es posible obtener diesel usando gas pero el proceso es mucho más costoso y no tiene ni de lejos el rendimiento que tienen los petróleos convencionales.

Y está Europa como para andar malgastando energía.

Así que no, no es tan sencillo como decir "ale, se lo compramos todo a los yankees".

Europa seguirá comprando gas y petroleo ruso porque no le queda otra, así de simple. Y Trump lo sabe perfectamente, por eso está diciendo "Queréis sanciones al crudo ruso? Pues dejad de comprar y luego hablamos, vasallos".
0
sxentinel #24 sxentinel
#23 Europa tiene alternativas tanto al petroleo Ruso como al Americano y ambos lo saben, de ahí que aprieten tanto para cerrar acuerdos beneficiosos.
0
#25 Dav3n *
#24 Eso lo dices tú, la realidad es que al precio del petróleo convencional ruso no tienes más opciones (siempre se os olvida que la energía es la soga que estrangula la economía, sobre todo de la industria pesada).

Por eso siguen comprando petróleo y gas a gogó a través de terceros.
0
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1 *
#1 ¿Y Rusia se lo venderá barato a USA porque si?
A lo mejor Putin está a sueldo de Trump
¿Y esto lo sabes tú pero no lo saben los dirigentes europeos?
Desde luego Menéame está lleno de genios
0
Antipalancas21 #11 Antipalancas21 *
#8 Tu desde luego no lo eres, Trump y Putin están a partir un piñón con la guerra todavía y sus relaciones son buenas solo de cara a la galería parecen enemigos, son dos perros luchando por el hueso que es Europa.
1
aPedirAlMetro #20 aPedirAlMetro
#1 "imponer aranceles del 50-100 por ciento a China igualmente como forma de presión para conseguir el fin de la guerra en Ucrania"
It's a trap!
0
emmett_brown #4 emmett_brown *
No nos engañemos, esos aranceles a China no son para conseguir el fin de la guerra en Ucrania. Es para que romper las relaciones comerciales con China, que se han visto reforzadas por las malas decisiones de Trump. Ponedle aranceles a China, y compradme a mí, que yo no os voy a comprar.
6
suppiluliuma #12 suppiluliuma
Titular alternativo: Trump pone a Europa condiciones que sabe que no van a ser aceptadas y así tener una excusa para no sancionar a su querido amigo Vlad.
2
YoSoyTuPadre #2 YoSoyTuPadre *
Resumen: id vosotros yendo que yo si tal....

No, los países OTAN que siguen comprando recursos petrolíferos a Rusia es porque no tienen otra opción, ya bien recortaron. Trump sabe perfectamente lo que dice y pone una pelota en el tejado de la UE que sabe perfectamente que no pueden cumplir
2
sxentinel #10 sxentinel
#2 Es cierto que no tienen alternativas. Veremos en unos pocos años.
0
#26 Dav3n
#10 En unos pocos años la situación será aún peor, solo hay que ver la tasa de descubrimientos y la tasa de declive del fracking usano.

Respecto a los hidrocarburos, la magia no existe y que sepamos el consumo, lejos de menguar, aumenta.
0
keizal #6 keizal *
0
Kamillerix #5 Kamillerix
Para "calado" el del pez espada que debería tener en el tafanario... :troll:
0
gale #18 gale
El amigo interesado.
0
#13 Emotivo
Y que el deje de comprarlo a Venezuela
0

