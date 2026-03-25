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Trump nombra a un influencer “macho alfa” como enviado presidencial para promover el turismo en EE.UU

Trump nombra a un influencer “macho alfa” como enviado presidencial para promover el turismo en EE.UU

La Casa Blanca quiere potenciar su potencial turístico, para ello ha contratado a Nick Adams, un influencer de la machosfera de 41 años y nacido en Australia que se autodenomina como “macho alfa”, y que alardea de los eslóganes MAGA a través de redes sociales: “levanto pesas extremadamente pesadas, tengo el físico de un dios griego y un cociente intelectual de 180, leo la Biblia (...) No, no voy a disculparme por ello". Ya había sido nominado previamente para ser embajador en Malasia, pero fue descartado por sus comentarios islamófobos.

| etiquetas: trump , influencer , turismo , ee.uu
3 1 0 K 117 Trump
5 comentarios
3 1 0 K 117 Trump
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Va a poner a un inmigrante a patrocinar EEUU? No había nadie en el mundo MAGA nacional?

La carpa de 3 pistas empieza a ser una cosa muy seria para definir a esta Administración, empezaría a definirlo como el camarote de los Hermanos Marx xD
3 K 60
Dramaba #5 Dramaba *
#1 Bueno, qué mejor que un inmigrante para promocionar un país de inmigrantes...:-D
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oceanon3d #2 oceanon3d
"Cuando un payaso se muda a un palacio, no se convierte en rey, sino que el palacio se convierte en un circo"

Eso es la administración Trump: un circo.
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#4 laruladelnorte
Otro narcisista ególatra como él además de chulo y prepotente,y este machito se cree alfa... :shit:
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#3 z1018
¿De qué curriculum y estudios alardea?, que no lo dice en la entradilla
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menéame