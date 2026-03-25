Trump nombra a un influencer “macho alfa” como enviado presidencial para promover el turismo en EE.UU

La Casa Blanca quiere potenciar su potencial turístico, para ello ha contratado a Nick Adams, un influencer de la machosfera de 41 años y nacido en Australia que se autodenomina como “macho alfa”, y que alardea de los eslóganes MAGA a través de redes sociales: “levanto pesas extremadamente pesadas, tengo el físico de un dios griego y un cociente intelectual de 180, leo la Biblia (...) No, no voy a disculparme por ello". Ya había sido nominado previamente para ser embajador en Malasia, pero fue descartado por sus comentarios islamófobos.