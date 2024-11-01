Trump no obtendrá una victoria rápida sobre Irán

El ataque estadounidense-israelí contra Irán ha causado graves daños a su estructura de mando, pero el sistema iraní está diseñado para soportar tal presión. Debemos esperar una guerra más prolongada que la del año pasado, en la que los factores políticos serán clave para el resultado final.
| etiquetas: irán , estados unidos , guerra , victoria
Mientras todo el mundo le da vueltas a lo que pasa en Iran, la administración Trump ya esta buscando el siguiente asunto.
Aquí lo que viene es una guerra civil armando Estados Unidos a una de las partes, y una crisis de refugiados que lo vamos a flipar en Europa. Todo gracias al loco este, que tanta gracia le hace a Vox y PP.