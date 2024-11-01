edición general
Trump no obtendrá una victoria rápida sobre Irán

El ataque estadounidense-israelí contra Irán ha causado graves daños a su estructura de mando, pero el sistema iraní está diseñado para soportar tal presión. Debemos esperar una guerra más prolongada que la del año pasado, en la que los factores políticos serán clave para el resultado final.

jonolulu #1 jonolulu
Ni lenta
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 depende de cómo te lo vendan los de marketing
Dene #6 Dene
#4 todos vimos como Bush dijo "Misión cumplida" dando por ganada la guerra en Irak... y lo que vino despues
Niessuh #9 Niessuh *
#1 Pues igual que Venezuela... pero ya nadie habla de ello ¿a que no? es el modus operandi de esta gente, cada dia algo nuevo impactante que haga olvidar lo anterior. La doctrina del shock en su máximo esplendor. Todos entretenidos y mientras tanto ellos disfrutando del espectáculo de ver a todo el mundo bailando a su son mentras hacen lo que les da la gana.

Mientras todo el mundo le da vueltas a lo que pasa en Iran, la administración Trump ya esta buscando el siguiente asunto.
#2 covacho
Es que no la quiere. Busca circo hasta noviembre como poco.
josete15 #3 josete15
Están toda una vida acumulando misiles para cuando llegara día. Flipaban mucho si pensaban que iba a pasar lo mismo que en Venezuela.
Aquí lo que viene es una guerra civil armando Estados Unidos a una de las partes, y una crisis de refugiados que lo vamos a flipar en Europa. Todo gracias al loco este, que tanta gracia le hace a Vox y PP.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 Europa? No seria Israel y las teocracias, dictaduras y monarquías absolutistas de alrededor las que deberían de acoger a sus vecinos?
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 ¿Como a los sirios?
AntiTankie #7 AntiTankie
Dudo que ese sea el objetivo.
