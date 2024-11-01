Trump: «No le gusto a la gente inteligente» [ENG]  

El presidente Donald Trump arremetió contra sus críticos, pero aparentemente reveló lo que piensa de sus seguidores en el proceso. “Las personas inteligentes no me quieren, ¿saben? Y no les gusta de lo que hablamos”, dijo Trump a los asistentes de una gala en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, el sábado. Un momento del discurso de Trump, grabado por la estratega republicana Nicole Kiprilov, mostró al público riéndose de la observación. Sin embargo, al otro lado del espectro político, el comentario levantó cejas.
#2 Lleva casi una década haciendo eso. En su primera campaña ya dijo "I love the poorly educated"
Cada vez pienso más que los votantes más del estilo ‘fachapobre’ solo quieren que todos nos igualemos por abajo para así sentirse menos desgraciados.
Y creo que eso es a lo que apela Trump y la extrema derecha en general con muchas frases que a muchos nos suenan como idioteces.
Hasta donde yo sé y veo, todos y cada uno de los discursos apelan en una única dirección. Dar en la emoción, son palabras huecas, vacías. No dicen nada, hacer América Grande otra vez, España para los Españoles.
No apelan a nada. El discurso te vale para anunció publicitario, es más, la Estrategia es la misma que para venderte la cuchilla maxpluspower que te hará sentirte un hombre elegante.
Y todas estos fachas de recursos limitados cacarean las mismas frases… » ver todo el comentario
José Millán-Astray, 1936