edición general
23 meneos
42 clics
Trump: «No le gusto a la gente inteligente» [ENG]

Trump: «No le gusto a la gente inteligente» [ENG]  

El presidente Donald Trump arremetió contra sus críticos, pero aparentemente reveló lo que piensa de sus seguidores en el proceso. “Las personas inteligentes no me quieren, ¿saben? Y no les gusta de lo que hablamos”, dijo Trump a los asistentes de una gala en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, el sábado. Un momento del discurso de Trump, grabado por la estratega republicana Nicole Kiprilov, mostró al público riéndose de la observación. Sin embargo, al otro lado del espectro político, el comentario levantó cejas.

| etiquetas: trump , gente inteligente , gusta
19 4 1 K 287 actualidad
9 comentarios
19 4 1 K 287 actualidad
#1 Grahml
Después de décadas mintiendo, por fin dice una verdad.
6 K 96
themarquesito #3 themarquesito *
#1 Hay que ver lo que le ha costado darse cuenta de que a la gente inteligente no le gusta.
#2 Lleva casi una década haciendo eso. En su primera campaña ya dijo "I love the poorly educated"
3 K 67
#6 tromperri *
#2 #3 creo que muchos de sus votantes votan impulsados por que en su fuero interno se sienten fracasados, saben que son ignorantes y su única motivación es ‘como yo doy un desgraciado espero que los demás lo sean’.
Cada vez pienso más que los votantes más del estilo ‘fachapobre’ solo quieren que todos nos igualemos por abajo para así sentirse menos desgraciados.
Y creo que eso es a lo que apela Trump y la extrema derecha en general con muchas frases que a muchos nos suenan como idioteces.
0 K 8
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#6 no creo que sea sólo eso.
Hasta donde yo sé y veo, todos y cada uno de los discursos apelan en una única dirección. Dar en la emoción, son palabras huecas, vacías. No dicen nada, hacer América Grande otra vez, España para los Españoles.

No apelan a nada. El discurso te vale para anunció publicitario, es más, la Estrategia es la misma que para venderte la cuchilla maxpluspower que te hará sentirte un hombre elegante.

Y todas estos fachas de recursos limitados cacarean las mismas frases…   » ver todo el comentario
0 K 20
#2 yarkyark
Directamente esta llamando gilipollas a sus votantes.
6 K 89
SMaSeR #5 SMaSeR
#2 Jajajajaja tal cual xD
0 K 7
SVSRTZ #4 SVSRTZ
Por lo que sea los imbéciles le adoran.
2 K 40
shake-it #9 shake-it
Como dijo otro fascista en la Universidad de Salamanca "¡Muera la inteligencia!"

José Millán-Astray, 1936
0 K 20
#7 Zerjillo
En general, no le gusta a la gente. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de que es un asco de persona.
0 K 7

menéame