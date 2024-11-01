Trump: «No le gusto a la gente inteligente» [ENG]  

El presidente Donald Trump arremetió contra sus críticos, pero aparentemente reveló lo que piensa de sus seguidores en el proceso. “Las personas inteligentes no me quieren, ¿saben? Y no les gusta de lo que hablamos”, dijo Trump a los asistentes de una gala en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, el sábado. Un momento del discurso de Trump, grabado por la estratega republicana Nicole Kiprilov, mostró al público riéndose de la observación. Sin embargo, al otro lado del espectro político, el comentario levantó cejas.