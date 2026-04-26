Trump: «Necesitamos el salón de baile» [ENG]

El presidente Trump afirmó que el tiroteo ocurrido el sábado durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca demuestra la necesidad de renovar las instalaciones de seguridad bajo el salón de actos que planea para la Casa Blanca. Trump fue evacuado del evento después de que un sospechoso armado con una escopeta intentara superar las medidas de seguridad y fuera detenido tras efectuar varios disparos. “No es un edificio especialmente seguro”, dijo Trump sobre el Washington Hilton en una rueda de prensa después del tiroteo.