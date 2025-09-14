Trump mantiene abierta la opción de un ataque militar en Venezuela: "Veremos qué pasa"

Trump justificó sus acciones acusando al régimen de Nicolás Maduro de enviar drogas y miembros del grupo criminal Tren de Aragua hacia Estados Unidos. En cuanto a las críticas de Maduro, quien calificó de ilegal la operación que dejó once muertos la semana pasada, Trump respondió: “Lo que es ilegal son las drogas que estaban en el barco y el hecho de que 300 millones de personas murieron el año pasado por drogas”.