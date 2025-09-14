edición general
Trump mantiene abierta la opción de un ataque militar en Venezuela: "Veremos qué pasa"

Trump justificó sus acciones acusando al régimen de Nicolás Maduro de enviar drogas y miembros del grupo criminal Tren de Aragua hacia Estados Unidos. En cuanto a las críticas de Maduro, quien calificó de ilegal la operación que dejó once muertos la semana pasada, Trump respondió: “Lo que es ilegal son las drogas que estaban en el barco y el hecho de que 300 millones de personas murieron el año pasado por drogas”.

trump , venezuela , drogas
#1 chavi
Ademas de no ser cierto lo de las drogas, Venezuela está en su derecho de legalizarlas si le da la gana.

Que EEUU se ocupe de su casa
#7 unomas23
#1 El derecho internacional es lo que diga usa y los sionistas. Si te quieren atacar lo van a hacer con el pretexto que toque en ese momento.
Gry #2 Gry
Según la Organización Mundial de la Salud hay unas 600.000 muertes al año en el planeta causadas por drogas (sin contar alcohol y tabaco)

www.who.int/publications/i/item/9789240096745
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Imaginad que a Putin le da por asesinar a misilazos a los ocupantes de una lancha en el Canal de la Mancha.

Pues esto es igual
#3 soberao
Si es el régimen de Maduro, se debería hablar de el régimen genocida de Trump.
Herumel #8 Herumel
Trump va a invadir antes Venezuela que Groenlandia.
Metabarón #5 Metabarón
Y adjudicarse Groenlandia, que México pague el muro, parar la guerra en Ucrania, desclasificar documentos y bla, bla, bla.
