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Trump habla sobre su estado mental después de una noche de caos
La respuesta del presidente de Estados Unidos a la noche del sábado fue extraordinariamente serena para alguien que ha sobrevivido a dos intentos de asesinato.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
A mí me sorprende eso, me lo pregunté, aunque no quise darle mucha importancia.
O tiene absoluta falta de autoconciencia sobre su vida o se olía/sabía algo.
Es muy difícil con las pruebas que hay dar la razón a ciegas a quien conspira que todo fue falso (el video de la entrada disruptiva del agresor y el manifiesto van muy en contra) pero cabe una posibilidad, un poco sibilina y difícil de ejecutar, manipular al agresor. Es decir, que fuentes internas hayan contactado con el agresor previamente facilitándole su entrada y haciéndole creer que estaban de su parte. Algo así como engañarle para que tuviese lugar lo que hizo.
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#3
skaworld
#1
#2
Os estais desviando de lo realmente importante
"Pero, en realidad, dijo, todo aquello no era más que el ejemplo más reciente de por qué necesita construir en la Casa Blanca su salón de baile de máxima seguridad, que ha sido legalmente cuestionado.
“No quería decir esto”, dijo, “pero por eso debemos contar con todas las características de lo que estamos planeando en la Casa Blanca. En realidad es un salón más grande y mucho más seguro. Tiene… es a prueba de drones, tiene
…
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80
#4
HeilHynkel
#3
Es que el salón de baile es un tema de seguridad nacional.
0
K
17
#2
Moderdonia
Los mejores psicólogos y psiquiatras han dado el siguiente diagnóstico sobre su estado mental:
MAGA
Miserable
Alcornoque
Gañán
Anormal
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O tiene absoluta falta de autoconciencia sobre su vida o se olía/sabía algo.
Es muy difícil con las pruebas que hay dar la razón a ciegas a quien conspira que todo fue falso (el video de la entrada disruptiva del agresor y el manifiesto van muy en contra) pero cabe una posibilidad, un poco sibilina y difícil de ejecutar, manipular al agresor. Es decir, que fuentes internas hayan contactado con el agresor previamente facilitándole su entrada y haciéndole creer que estaban de su parte. Algo así como engañarle para que tuviese lugar lo que hizo.
"Pero, en realidad, dijo, todo aquello no era más que el ejemplo más reciente de por qué necesita construir en la Casa Blanca su salón de baile de máxima seguridad, que ha sido legalmente cuestionado.
“No quería decir esto”, dijo, “pero por eso debemos contar con todas las características de lo que estamos planeando en la Casa Blanca. En realidad es un salón más grande y mucho más seguro. Tiene… es a prueba de drones, tiene
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Es que el salón de baile es un tema de seguridad nacional.
MAGA
Miserable
Alcornoque
Gañán
Anormal