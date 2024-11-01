edición general
27 meneos
29 clics
Trump dice que los ataques a Venezuela "por tierra" empezarán "muy pronto" y abre la puerta a una ofensiva contra Colombia

Trump dice que los ataques a Venezuela "por tierra" empezarán "muy pronto" y abre la puerta a una ofensiva contra Colombia

"He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", ha dicho. El mandatario ha insistido en que aunque "Venezuela ha sido peor que la mayoría", hay otros países que también envían "a sus narcotraficantes" a Estados Unidos.

| etiquetas: trump , colombia venezuela , ataque
25 2 0 K 260 actualidad
19 comentarios
25 2 0 K 260 actualidad
Comentarios destacados:    
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Siguiendo la ancestral costumbre estadounidense de saqueo de recursos estratégicos a otras naciones, a unos les robará el petróleo y a los otros la farlopa.
12 K 124
#13 Pivorexico *
#3 Sumemos a esto ,que se esta haciendo un " Lewinsky " , la crudeza sera proporcional a lo que se desclasifique de Jeffrey Epstein.
0 K 14
NPCMeneaMePersigue #15 NPCMeneaMePersigue
#3 En Estados Unidos los republicanos antiisrael acusan de esto a Israel, que son sus guerras, no las de EEUU.
0 K 20
Cantro #9 Cantro
Y luego había algunos tontos de baba que por aquí decían que Trump era el presidente de la paz
3 K 53
#12 laruladelnorte
#9 Una de las promesas del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la campaña para su reelección fue acabar la guerra de Ucrania “en 24 horas”. Dijo que sentaría a los presidentes de Rusia y Ucrania en una mesa y terminaría el conflicto en un día.

Pero luego dijo que era una broma,su sentido del humor está a la altura de su catadura moral...
0 K 10
Cantro #16 Cantro
#12 Cuando la caga dice que "era una broma" para no ser responsable de la cagada
0 K 10
Sandevil #4 Sandevil
El Anschluss habitual.. De donde decís que era originaria su familia? :troll:
2 K 41
A.more #5 A.more
Quien es el mayor peligro del mundo?
No hay duda. Los EEUU son el peligro del mundo
4 K 35
Lyovin81 #7 Lyovin81
#5 Tal cual. De ahí nos vendrá el desastre y la muerte, también a nosotros, más pronto o más tarde.
3 K 29
#2 Meinhard
#1 Ahí no habla de atacar Colombia, o al menos no lo he visto.
1 K 32
antesdarle #10 antesdarle
#2 tienes razón, no había visto lo de Colombia. Disculpa
0 K 9
#17 CosaCosa
Habra que armar a colombia y venezuela. Y sacar a USA del SWIFT
1 K 18
Dene #6 Dene
A ver si revienta comiendo el pavo
0 K 12
#8 electroman
#6 Na, acción de gracias fue el jueves pasado.
0 K 7
alehopio #19 alehopio
Lo mejor que puede hacer Trump es lanzar dos bombas atómicas contra los centros urbanos de dos ciudades importantes de Venezuela, y así obligaría a Venezuela a una rendición incondicional y salvaría las vidas de muchos soldados de la OTAN.

Es lo que hicieron para que Japón se rindiera y no fueron condenados por crímenes contra la humanidad, así que podrían repetir la argumentación de salvar vidas.
0 K 11
josete15 #18 josete15
Vietnam 2.0, van a salir escaldados otra vez.
0 K 10
kinz000 #11 kinz000
Puto psicópata a ver aciertan la próxima vez
0 K 9
#14 Robe7064
Si Trump fuera maligno, pero honesto en esto de ir contra los traficanfes, tendría mucho sentido ir contra México y Colombia. La única sustancia adicitiva que Venezuela produce en abundancia es el crudo. Acusar a Venezuela es un total disparate, puede que hasta Uruguay mueva máa coca colombiana.
0 K 7

menéame