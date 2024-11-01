Trump dice que los ataques a Venezuela "por tierra" empezarán "muy pronto" y abre la puerta a una ofensiva contra Colombia

"He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo?. Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela", ha dicho. El mandatario ha insistido en que aunque "Venezuela ha sido peor que la mayoría", hay otros países que también envían "a sus narcotraficantes" a Estados Unidos.