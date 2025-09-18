edición general
Trump designa como organización terrorista al movimiento antifascista en EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la designación del movimiento antifascista como una «gran organización terrorista», calificándola de «un desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo». [...] En su publicación el republicano no dejó claro qué mecanismo usaría Trump para hacer la designación, ya Antifa es una red muy descentralizada en EE.UU. que aglutina activistas que se definen como anarquistas, anticapitalistas o comunistas que carece de un liderazgo definido, lo que hace in

| etiquetas: antifa , trump , fascismo , estados unidos , usa , terrorismo , política
Mangione #1 Mangione *
Ha designado como terrorista a un grupo que ni siquiera puede ser definido. Tal y como hicieron los nazis declarado a "enemigos del estado" a demócratas, socialistas, comunistas, judios, gitanos, etc. Y por definición si USA ahora considera a los antifascistas como malos, declaran el fascismo como bueno.

Bienvenidos al Cuarto Recih.  media
