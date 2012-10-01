Trump describe a Netanyahu como un "héroe de guerra" a pesar de la orden de arresto del TPI

"Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero también lo soy. Quiero decir, yo planeé aquello", ha aseverado durante una intervención en el programa de radio The Mark Levin Show, donde ha hecho alusión a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes que, según ha defendido Trump, pusieron fin al conflicto entre las partes.
| etiquetas: trump , netanyahu , tpi , israel , eeuu , irán
Dicho de niños de papá con el riñon bien cubierto que los mas arriesgado que han hecho en su puta vida es llevar pitrinas con cremallera
microrrelatosalpormayor.blogspot.com/2012/10/pretina-petrina-pitrina.h
Amos lo que viene siendo la bragueta
Netahanyu un héroe.
Bolsonaro una persona respetable.
Ese es el nivel
Milei es un genio económico
El R.Madrid nunca roba un partido.
MacDolands es alta gastronomía.
El reggeton es música
Para el pueblo israelí ( y su más ferviente aliado) , pudiera considerarse un héroe de guerra.
Otra cosa es que a nosotros no nos guste, pero lo es igual que lo fueron yamamoto wittman o los kamikazes..
Una confusión tradicional sobre los héroes, hacer cosas heroicas solo significan ejecutar actos extraordinarias no que sean buenas per se.
no es un gran politico, no es un gran negociador, es un niño malcriado de 80 años.