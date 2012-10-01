edición general
Trump describe a Netanyahu como un "héroe de guerra" a pesar de la orden de arresto del TPI

"Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy. A nadie le importa, pero también lo soy. Quiero decir, yo planeé aquello", ha aseverado durante una intervención en el programa de radio The Mark Levin Show, donde ha hecho alusión a los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes que, según ha defendido Trump, pusieron fin al conflicto entre las partes.

skaworld #2 skaworld *
"Es un héroe de guerra. Supongo que yo también lo soy"

Dicho de niños de papá con el riñon bien cubierto que los mas arriesgado que han hecho en su puta vida es llevar pitrinas con cremallera
Nitanmal #3 Nitanmal
#2 Sácame de la duda, por favor, ¿Qué es una pitirina? :->
skaworld #6 skaworld
#3 pues acabo de fliparlo, es un ¿Vulgharismo gallego? Pos llevo diciendolo toda la vida...

microrrelatosalpormayor.blogspot.com/2012/10/pretina-petrina-pitrina.h

Amos lo que viene siendo la bragueta
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Los del Asalto al Capitolio eran patriotas.
Netahanyu un héroe.
Bolsonaro una persona respetable.

Ese es el nivel
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#5

Milei es un genio económico xD
El R.Madrid nunca roba un partido. xD
MacDolands es alta gastronomía.
El reggeton es música
ipanies #4 ipanies
Lo normal en alguien que alentó a sus seguidores a tomar el poder a hostias porque no le gustaba el resultado y que está preparándose para hacerlo de nuevo pero con militares y armas mejor que con frikis con cuernos.
victorjba #7 victorjba
Normalmente los generales llevan un montón de medallas colgadas sin haberse jugado el pellejo en su vida. Tiene su lógica.
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Y él mismo se ve como el Dios-Emperador del mundo.
placeres #9 placeres
No entiendo las críticas objetivamente es un héroe de guerra. Lucho dentro de las fuerzas especiales durante años en las campañas de invasión y conquista.
Para el pueblo israelí ( y su más ferviente aliado) , pudiera considerarse un héroe de guerra.

Otra cosa es que a nosotros no nos guste, pero lo es igual que lo fueron yamamoto wittman o los kamikazes..

Una confusión tradicional sobre los héroes, hacer cosas heroicas solo significan ejecutar actos extraordinarias no que sean buenas per se.
Ka0 #10 Ka0
Los héroes de un bando suelen ser los verdugos del otro.
#11 sliana
culo veo culo quiero: obama tiene un nobel? yo tambien lo quiero. a los futbolistas les dan una medalla? yo tambien la quiero. bibi es un heroe de guerra? yo tambien lo quiero ser.
no es un gran politico, no es un gran negociador, es un niño malcriado de 80 años.
