Trump culpa a las energías renovables del aumento de los precios de la electricidad. Los expertos señalan otras causas [ENG]

Los analistas energéticos dicen que las fuentes renovables tienen poco que ver con los recientes aumentos de precios, que se basan en una mayor demanda, infraestructuras envejecidas y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, como los incendios forestales que se ven agravados por el cambio climático. El rápido crecimiento de la computación en la nube y de la inteligencia artificial ha impulsado la demanda de centros de datos intensivos en energía, que necesitan electricidad para hacer funcionar servidores o sistemas de almacenamiento.