Trump convierte la vida de sus vecinos millonarios de Mar-a-Lago en un infierno por la nueva zona de exclusión aérea sobre su propiedad [EN]

Anteriormente había cierre de calles y restricciones para barcos y aviones cuando el presidente estaba en la ciudad. Ahora, nuevas restricciones, desvían los aviones hacia mansiones que anteriormente no estaban afectadas. Hasta los vecinos partidarios del presidente, el 68% votó por él, están enojados: "ahora las propiedades valen un 20% menos, se paga más fuera de la ruta por una razón", "es imposible dormir". Trump había estado intentando desviar los aviones durante décadas, demandando al condado y al aeropuerto hasta en tres ocasiones.

| etiquetas: donald trump , mar-a-lago , aeropuerto , aviones , desvío , vecinos
Deviance #3 Deviance *
- "Hasta los vecinos partidarios del presidente, el 68% votó por él, están enojados"
xD xD xD xD
Que les den por culo, por imbéciles.
10 K 91
MisterReview. #5 MisterReview.
#3 Que se jodan todos esos hijos de puta. xD xD xD xD xD xD
1 K 18
azathothruna #6 azathothruna
#3 Ricos votando por el zanahorio.
Y ellos lo conocen mejor.
Y luego los ricos se creen mas inteligentes o superiores a los pobres
2 K 39
Deviance #7 Deviance
#6 Un puto delirio.
0 K 13
tusitala #8 tusitala
#6 Al final puede ser rico un tonto que explota a gente más inteligente.
0 K 10
Asimismov #9 Asimismov
#3 muchos descubrirán eso de a tomar por culo y alguno repetirá.
1 K 25
Deviance #10 Deviance
#9 xD Aquí tampoco es que podamos hablar muy alto que digamos, y no lo digo por ti ni por mí, sino por el país en general, porque vamos.... menuda toalla tenemos montada.
0 K 13
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Como en los Simpson ... Les pasan los aviones por encima en lugar de sobre las casas de los pobres.
3 K 50
ochoceros #4 ochoceros
Ahora aprovechará Trump para ampliar su terreno con rebajas en el precio :troll:
2 K 35
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
Unos imbéciles que han votado a un loco, sabiendo como vecinos que ya lo era, agua y ajo y la proxima vez lo vuelven a votar si sigue vivo.
0 K 20
Ishkar #1 Ishkar
Probecitos, estoy seguro que ninguno de ellos votó a Trump :shit:
0 K 10
elgranpilaf #11 elgranpilaf
A joderse anormales
0 K 10

