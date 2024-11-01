Trump convierte la vida de sus vecinos millonarios de Mar-a-Lago en un infierno por la nueva zona de exclusión aérea sobre su propiedad [EN]

Anteriormente había cierre de calles y restricciones para barcos y aviones cuando el presidente estaba en la ciudad. Ahora, nuevas restricciones, desvían los aviones hacia mansiones que anteriormente no estaban afectadas. Hasta los vecinos partidarios del presidente, el 68% votó por él, están enojados: "ahora las propiedades valen un 20% menos, se paga más fuera de la ruta por una razón", "es imposible dormir". Trump había estado intentando desviar los aviones durante décadas, demandando al condado y al aeropuerto hasta en tres ocasiones.