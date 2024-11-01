Trump cambia el nombre del Pentágono a ‘Departamento de Guerra’ en una ceremonia ejecutiva [ENG]

La orden permite al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a otros funcionarios utilizar títulos como “Secretario de Guerra” y “Subsecretario de Guerra” en documentos oficiales y declaraciones públicas. “Es un cambio muy importante, porque es una actitud. "Se trata realmente de ganar", dijo Trump en la ceremonia de firma en la Oficina Oval. Hegseth, quien fue presentado por Trump bajo el nuevo título, dio la bienvenida al cambio. “Vamos a ir a la ofensiva, no sólo a la defensa. Máxima letalidad, no una legalidad tibia”, dijo.