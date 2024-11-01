Trump autoriza a Nvidia a vender a China sus chips H200 a cambio del 25% de las ventas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha autorizado a Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas. Trump ha anunciado su decisión en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que el presidente de China, Xi Jinping, ha sido informado de ello y ha dado su beneplácito en un procedimiento aprobado "bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional". Un beneplácito confuso, según el Financial Times, que asegura que Pekín estaría estudiando fórmulas para limitar el acceso.