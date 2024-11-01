Trump autoriza a Nvidia a vender a China sus chips H200 a cambio del 25% de las ventas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha autorizado a Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas. Trump ha anunciado su decisión en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que el presidente de China, Xi Jinping, ha sido informado de ello y ha dado su beneplácito en un procedimiento aprobado "bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional". Un beneplácito confuso, según el Financial Times, que asegura que Pekín estaría estudiando fórmulas para limitar el acceso.
| etiquetas: eeuu , nvidia , vhips , venta
La comisión parece indicar que la cobra Trump personalmente, lo cual no sería descabellado visto el historial.
Lo triste es que los liberales y los más capitalistas del mundo digan que una empresa no puede vender a otra a menos que ellos se lleven algo.
El que no lo vea esta ciego.
A ver cuánto tardan en exceder su nuevo techo de gasto y seguiran sin "subir" impuestos a sus ciudadanos.
Te equivocas.
Es una persona que antepone a los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales.
P.S. la frase es de Les Luthiers
Aplica un arancel del 25% al precio. Lo cual significa que se queda un 20% del precio final con arancel.
Yo diría que el arancel aplica a las compras no a las ventas.
Posiblemente te refieras a un concepto inconstitucional que se sacó de la manga (según su constitución el gobierno federal no puede gravar las exportaciones)