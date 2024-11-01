edición general
Trump autoriza a Nvidia a vender a China sus chips H200 a cambio del 25% de las ventas

Trump autoriza a Nvidia a vender a China sus chips H200 a cambio del 25% de las ventas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha autorizado a Nvidia a vender sus chips de inteligencia artificial H200 a cambio de una comisión del 25% sobre las ventas. Trump ha anunciado su decisión en su plataforma Truth Social, donde ha indicado que el presidente de China, Xi Jinping, ha sido informado de ello y ha dado su beneplácito en un procedimiento aprobado "bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional". Un beneplácito confuso, según el Financial Times, que asegura que Pekín estaría estudiando fórmulas para limitar el acceso.

etiquetas: eeuu , nvidia , vhips , venta
tecnología
20 comentarios
tecnología
#2 Quaid
Vende mientras puedas, idiota.
2 K 46
Graffin #11 Graffin
Así que la "seguridad nacional" tiene un precio, el 20% de las ventas. Esta bien saberlo
3 K 46
Andreham #9 Andreham
La noticia es un poco guarra.

La comisión parece indicar que la cobra Trump personalmente, lo cual no sería descabellado visto el historial.

Lo triste es que los liberales y los más capitalistas del mundo digan que una empresa no puede vender a otra a menos que ellos se lleven algo.
3 K 37
woody_alien #7 woody_alien
Venga, que solo le quedan tres años para hacer caja, sustituir a todos los jueces y retirarse a Mar-a-charco.
2 K 31
#1 Barriales
Agente chinoli y ruski. Eso es zanahorio.
El que no lo vea esta ciego.
1 K 25
johel #5 johel *
#1 Su beneficio a corto plazo esta por encima de todo y el resto le da igual, el medio plazo ni siquiera lo contempla. Se presento a la presidencia porque es un mal empresario que no conoce el exito empresarial sin una posicion de abuso de poder, no le busques complicaciones.
5 K 60
#13 xuanra2002
#5 el problema es que Estados Unidos están jodidos de presupuesto y cada vez se va a notar más.
A ver cuánto tardan en exceder su nuevo techo de gasto y seguiran sin "subir" impuestos a sus ciudadanos.
0 K 6
stygyan #20 stygyan
#5 se presentó a la segunda presidencia porque era la única forma que tenía de evitar la cárcel, también.
0 K 9
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#1

Te equivocas.

Es una persona que antepone a los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales. :-D

P.S. la frase es de Les Luthiers
1 K 27
#18 Barriales
#16 gracias por darme la razón.
0 K 8
Priorat #8 Priorat
Creo que no. Que es a cambio del 20%

Aplica un arancel del 25% al precio. Lo cual significa que se queda un 20% del precio final con arancel.
2 K 21
#12 alhambre
#8 qué es eso, mates? No serás 100tifiko?
2 K 21
HeilHynkel #17 HeilHynkel
#8

Yo diría que el arancel aplica a las compras no a las ventas.

Posiblemente te refieras a un concepto inconstitucional que se sacó de la manga (según su constitución el gobierno federal no puede gravar las exportaciones)
0 K 19
ur_quan_master #6 ur_quan_master
Trumpo o quien le lleve la cuenta marcándose un farol-bulo
0 K 12
JackNorte #4 JackNorte *
Si hace lo mismo China que el resto de compañias que compran graficas y luego le alquila el procesamiento a nvidia , ya que es el unico pais con excedente energetico a ese nivel, mejor graficas que dolares
0 K 12
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Menudo gallina.
0 K 12
#10 ombresaco
¿aranceles a la venta? no lo comprendo
0 K 11
ChatGPT #15 ChatGPT
esto no es lo que hace la mafia en las películas de los 90?
0 K 11
#14 bibubibu *
Y China dice que de acuerdo, pensó por lo bajini el trumpetas.
0 K 7
eldragon_jp #19 eldragon_jp
si antes de esto eran vanguardia en ia, ahora no los para nadie
0 K 6

