Trump afirma que las fuerzas estadounidenses son «como piratas» al confiscar el petróleo iraní (EN)  

Donald Trump afirma que las fuerzas estadounidenses actúan «como piratas» al abordar buques iraníes y confiscar su carga cerca del estrecho de Ormuz. Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes y ha confiscado al menos tres buques con pabellón iraní.
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Trump cada semana que pasa hace que tengan que meter la cabeza mas adentro del culo
La consecuencia lógica es que, cuando atrapen a un yanqui tampoco apliquen derecho alguno, sino la ley del Talión, sino la Justicia por su mano...
Luego se quejarán los piratas.