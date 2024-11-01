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Trump afirma que las fuerzas estadounidenses son «como piratas» al confiscar el petróleo iraní (EN)

Trump afirma que las fuerzas estadounidenses son «como piratas» al confiscar el petróleo iraní (EN)  

Donald Trump afirma que las fuerzas estadounidenses actúan «como piratas» al abordar buques iraníes y confiscar su carga cerca del estrecho de Ormuz. Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes y ha confiscado al menos tres buques con pabellón iraní.

| etiquetas: piratería , piratas , eeuu , trump , petróleo , irán
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4 comentarios
12 1 0 K 143 actualidad
#3 laruladelnorte
El presidente delincuente reconociendo lo que es,al igual que su amigo genocida orgullosos de lo que hacen..
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Y aquí algunos defendiendo el derecho internacional y las actuaciones del faro de occidente xD xD

Trump cada semana que pasa hace que tengan que meter la cabeza mas adentro del culo
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Spirito #2 Spirito *
No rige por tanto el Derecho Internacional ni los Derechos Humanos... para los yanquis, algo que ya sabíamos.

La consecuencia lógica es que, cuando atrapen a un yanqui tampoco apliquen derecho alguno, sino la ley del Talión, sino la Justicia por su mano...

Luego se quejarán los piratas.
1 K 29
Apotropeo #4 Apotropeo
Le ha sobrado el " como ".
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menéame