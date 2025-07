El presidente dijo que no había considerado indultar a Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual en relación con Epstein, pero que podría hacerlo. El presidente hizo estos comentarios cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de un indulto el viernes, al partir de la Casa Blanca rumbo a Escocia. «Es algo en lo que no he pensado», dijo Trump. «Tengo permitido hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado».