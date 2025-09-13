·
La truculenta historia de las siete Cleopatras: una dinastía sanguinaria marcada por el incesto y los asesinatos
El historiador Lloyd Llewellyn-Jones retrata en su libro 'Las Cleopatras' a las mujeres que precedieron a la famosa Cleopatra VII en el trono de Egipto.
etiquetas
libros
historia
cleopatra
cultura
#1
The_real_deal
Como los borbones entonces
2
K
36
#2
sarri
Como se nota que
El Español
conoce a sus lectores y elige el material gráfico en consecuencia
1
K
26
#3
Supercinexin
Si los anglosajones te cuentan en Hollywood que era una sofisticadísima jamelga de turgentes senos, precioso rostro e inteligencia sin igual, es probablemente porque era una puta choni poligonera que iba por ahí follándose a todo lo que se movía y mandando a sus asesinos secretos a matar a todo el mundo.
0
K
16
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
