El Tribunal Supremo dictamina que los algoritmos que usen las AAPP para tomar decisiones deben ser públicos

El Supremo establece que, dentro de la democracia digital, la transparencia debe ser “un derecho fundamental”. Si la Administración Pública utiliza un algoritmo como sistema de decisión para otorgar o retirar derechos (por ejemplo Bosco, que determina si un ciudadano tiene derecho al bono social eléctrico), ese sistema debe ser transparente para el ciudadano, teniendo derecho a acceder al código fuente. La sentencia veda a la Administración Pública la contratación de algoritmos que sean 'cajas negras'.

Torrezzno #1 Torrezzno
Diría mas. Todo el software de las administraciónes tendría que ser OpenSource y basado en open standards
#2 guillersk
#1 precisamente participo en un despliegue de O365 :troll:
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 de algo hay que vivir :troll:
#5 guillersk
#3 Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo :-D
#4 rystan
teniendo derecho a acceder al código fuente

El código fuente cambia constantemente y está implementado en mil sitios distintos a la vez y en varios lenguajes. Por supuesto que contiene errores.

El algorítmo es una cosa distinta del código de programa.
Torrezzno #6 Torrezzno
#4 los algoritmos también cambian. Son parte del código. Tendrían que tenerlo en un servidor con control de versiones (git) accesible para todo el mundo
