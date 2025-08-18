edición general
Un tribunal de Madrid anula la concesión a Urbaser del mayor contrato de basuras de España valorado en 1000 millones de €

La justicia madrileña ha anulado todo el procedimiento de contratación del mayor contrato de basuras de España hasta la fecha. En concreto, la concesión a Urbaser del tratamiento de basuras en el Noroeste de Madrid durante los próximos 20 años, una prestación valorada en más de 1.000 millones de euros, ha sido cancelada al estimarse los recursos de las otras empresas concurrentes y concluirse que no se ha justificado debidamente su adjudicación. Urbaser, controlada por el fondo Platinum, lleva desde finales del año pasado con el cartel de venta

makinavaja #2 makinavaja
"no se ha justificado debidamente su adjudicación"... como si no supiera todo el mundo como se adjudican las contratas en Madrid... :troll:
4
cocolisto #1 cocolisto
Dinero,pelotazo,tribunales,empresas... Agítese y encontrará el hampa en la decantación.
3
#3 laruladelnorte
El contrato en liza, licitado por 1.091 millones de euros, supone la mayor concesión actual en España para el tratamiento de residuos e incluye las obras para la construcción y explotación del complejo ambiental en Colmenar Viejo, así como la explotación del conjunto de infraestructuras de tratamiento de residuos de la Mancomunidad de Municipios del Noroeste, con un periodo concesional de 20 años.

Menudo caramelito... :foreveralone:
2
obmultimedia #4 obmultimedia
#3 LA basura de unos es el tesoro de otros, si manejas la basura de un pueblo, puedes encontrar secretos y asi tenerlo controlado.
Por algo en EEUU se daba mucho lo de contratar a la mafia para la gestion de la basura.
1
Asimismov #6 Asimismov
#3 pues debe ser que es poco y hay quienes ofrecerían más por semejante chollo.
1
#7 sarri
#3 New Jersey vibes...  media
1
a69 #8 a69
Si se lo hubieran dado a Florentino desde el inicio....
1
g3_g3 #5 g3_g3
Una de las mafias más poderosas de España.
0
#9 mstk
Y volverá a ganar el contrato.
0

