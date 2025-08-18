Un tribunal de Madrid anula la concesión a Urbaser del mayor contrato de basuras de España valorado en 1000 millones de €

La justicia madrileña ha anulado todo el procedimiento de contratación del mayor contrato de basuras de España hasta la fecha. En concreto, la concesión a Urbaser del tratamiento de basuras en el Noroeste de Madrid durante los próximos 20 años, una prestación valorada en más de 1.000 millones de euros, ha sido cancelada al estimarse los recursos de las otras empresas concurrentes y concluirse que no se ha justificado debidamente su adjudicación. Urbaser, controlada por el fondo Platinum, lleva desde finales del año pasado con el cartel de venta