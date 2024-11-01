edición general
Los tres pueblos de Córdoba cuyos ediles cobran más que el alcalde de Córdoba capital

Aunque Córdoba es la ciudad más habitada de la provincia, su alcalde no es el que mayor salario percibe, siendo superado por tres ediles

YSiguesLeyendo
menos y peores servicios en municipios que no son capital, y sin embargo más costes en forma de sueldos de alcaldías... qué guay! qué cara más dura!
