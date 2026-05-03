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Las tres leyes de Clarke

Estas tres leyes pretenden encuadrar la ciencia y la tecnología desde un punto de vista filosófico, e intentar comprender su evolución. Tengamos en cuenta además que estas leyes son más bien observaciones ingeniosas antes que propuestas basadas en el método científico, Clarke no pretendía establecer con ellas una metodología respecto al desarrollo de la tecnología, sino una serie de constantes, más o menos estables a lo largo de la historia de la ciencia.

| etiquetas: arthur c clarke , leyes , filosofía , ciencia , ciencia ficción
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2 comentarios
6 0 0 K 137 CFicción
Deckardio #1 Deckardio
Lo meto en Ciencia ficción porque al fin y al cabo es la faceta más conocida de Clarke. Además la Ciencia ficción es en gran medida de lo no existente en acto pero sí potencialmente, también en ciencia y tecnología. Muy al hilo de las leyes.
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MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
La más famosa es la tercera.
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menéame