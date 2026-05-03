Las tres leyes de Clarke

Estas tres leyes pretenden encuadrar la ciencia y la tecnología desde un punto de vista filosófico, e intentar comprender su evolución. Tengamos en cuenta además que estas leyes son más bien observaciones ingeniosas antes que propuestas basadas en el método científico, Clarke no pretendía establecer con ellas una metodología respecto al desarrollo de la tecnología, sino una serie de constantes, más o menos estables a lo largo de la historia de la ciencia.