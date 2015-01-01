Tres hombres: Aznar, Rajoy, Feijóo… y un destino: Montoro

"Feijóo no representa una alternativa fiscal; representa los mismos intereses de siempre: los de una minoría poderosa, que no pasa apuros, pero sí pasa leyes a su favor".“Bajar impuestos”. Esa es la gran bandera del PP desde los tiempos de Aznar. Pero cuando rascamos bajo el eslogan, lo que aparece no es una política económica justa o eficaz, sino un patrón repetido: beneficiar a los más ricos, aligerar la carga fiscal de las grandes empresas y desplazar el peso del sistema sobre la clase trabajadora y las rentas medias.
Mientras tanto, los trabajadores soportamos una carga fiscal brutal que nos ha hecho retroceder enormemente en poder adquisitivo hasta el punto en el que hoy una pareja con sueldos habituales vive más agobiada económicamente que una familia a principios de los 80 en las que solamente el padre trabajaba.
Yo ya no me creo a ninguno de estos engañabobos del PPSOE.