El tren de Ouigo que lleva más de una semana parado entre Málaga y Madrid que volvía a talleres con la asistencia de Renfe este Domingo

La compañía francesa canceló servicios entre el 9 y el 22 de enero entre la capital de España y Andalucía, dejando a 15.000 viajeros afectados. La filial española del operador público francés SNCF argumenta que esta situación se debe a una reevaluación que llevó a cabo a principios de 2026 respecto a las necesidades de mantenimiento de sus trenes. El traslado comenzó la noche miércoles y llegue a destino la madrugada del domingo al lunes.
Yo ya dije en meneame.net/story/ouigo-elimina-sorpresa-15-000-plazas-tren-entre-entr que no los había cancelado todos, sino que había reducido frecuencias y que su motivo tendría, aquí el motivo, un tren averiado, pero especular desde el sofá es gratis
Se les jode un solo tren y tienen que dejar de operar varias frecuencias, no sabía a qué se debía. Me parece acojonante lo justos que van de material. No quiero ni pensar las presiones que tendrá mantenimiento para sacar cualquier material a la vía con la mayor celeridad.
PD: Si el mantenimiento principal lo hacen en Madrid habrá que ver cuántos trenes se les habrá quedado encerrados al sur del accidente